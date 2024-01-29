Ülsere şifa oluyor. Mucize otun faydaları say say bitmiyor

Erkavim Yıldırım
Ülsere şifa oluyor. Mucize otun faydaları say say bitmiyor
İnsanların korkulu rüyası olan ülsere şifa olan kapari otunun faydaları dikkat çekti.

İnsanların korkulu rüyası hastalıklara şifa olan doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlar birisi olan kapari dikkat çekti.

Kapari, doğada kendiliğinden yetişen ve halk tarafından gebre otu diye adlandırılan dikenli bir bitkidir. Küçük ve tomurcuk şeklinde olan kapari, turşu yapımında sıkça kullanılır.

Uzmanlar, kaparinin sindirim sistemi başta olmak üzere pek çok sağlık problemine iyi geldiğini söylüyorlar.

Kapari, mide ve ülser gibi rahatsızlıklara karşı faydalı olduğu bilinen bir bitkidir. Ayrıca hazmı kolaylaştırması ve ateşi düşürmesiyle de ünlüdür. Kapari, kalp yetmezliği, romatizma ve ortopedik hastalıkların tedavisinde de etkili bir rol oynamaktadır.

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ÜLSER NEDİR?

Ülser, mide veya onikiparmak bağırsağındaki dokuların, sindirim sıvıları ve mide asidi gibi tahriş edici maddelerle hasar görmesi ve yara oluşmasıdır.

Ülser, mide ve onikiparmak bağırsağını sindirim enzimlerine karşı koruyan mukus tabakasının zayıflamasıyla meydana gelir. Mukus tabakası zayıfladığında, sindirim asitleri bu tabakaya zarar verir ve kanayan, ağrıyan yaralar yani ülserler oluşur.

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ÜLSER BELİRTİLERİ NELERDİR?

Midenin üst bölgesinde yanma ve ağrı hissi

Yemek sonrası şişkinlik, hazımsızlık ve gaz problemi

Az yemekle bile tokluk duygusu

Mide bulantısı ve kusma durumu

İştah kaybı

Kilo verme

Baş dönmeleri

Geğirme veya asit reflü sorunu

Yorgunluk ve nefes darlığı

Dışkının renginde değişim

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