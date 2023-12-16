Ülseri iyileştiren mucize ot ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Fatih Mehmet Köksoy
Ülseri iyileştiren mucize ot ortaya çıktı
İnsanların korkulu rüyası olan ülseri iyileştiren kaşık otu dikkatlerden kaçmadı.

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci sürüyor.

Dışarıdan uygulandığında kaşık otu; ezilmiş yaprakları topikal olarak ülserleri iyileştirmek için uygulanır.

ÜLSER NEDİR?

Ülser, mide ya da onikiparmak bağırsağının(duodenum), sindirim sıvıları ve mide asidi gibi tahriş edici vücut sıvıları tarafından tahrip edilmesi ve doku kaybı meydana gelmesidir.

KAŞIK OTU NASIL KULLANILIR?

Kaşık otu yaprakları çiğ olarak tüketilebilir. Acrid bir katran aroması, yüksek C vitamini içeriği nedeniyle salatalara küçük miktarlarda eklenebilir.

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