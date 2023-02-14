Ultrason neden istenir, neler görülebilir?

Ultrasonlar en çok başvurulan sağlık taraması. O yöntem üzerinden annelik durumu, anne karnındaki bebek sağlığı ve cinsiyeti belirlenmesi söz konusu. Peki, hekimler neden ultrasona başvururlar?

Ultrasonlar görüntüleme merkezinden çekilir. İşlemde hasta ultrason cihazına bağlanarak vücut içi görüntülenir. Ultrasonun cihazı karın bölgesinden gezdirilerek işlem tamamlanır. Ultrasonlar pek çok alanlarda çekilir. Gebe olup olmadığının tespit edilmesi,bebek sağlığı ve cinsiyet belirlenmesinde ultrasondan destek alınır.

Ultrasonun birçok çeşitleri söz konusu. pelvik,abdominal,beyin,meme,transvajinal,tiroid,ekokardiyografi,transsektral ultrasonlar gibi pek çok yöntemler mevcut.



RENKLİ DOPPLER NE İŞE YARAR?

Klasik ultrasonun bir üst modeli olan renkli ultrason profesyonel klinik merkezinden alındığında pek çok faydalar sunuyor. Yöntem en kaliteli ortam üzerinden şeffaf bir şekilde uygulanıyor. Bu kapsamda renkli doppler uygulamasına güvenebilirsiniz. Renkli ultrasonlar adından anlaşılacağı üzere renkli olarak ultrason çekimi. Bu uygulama daha çok özel doktor kliniklerinden hızlı bir şekilde uygulanıyor. Bu bağlamda renkli doppler en hızlı sonuç alabileceğiniz özel bir sağlık taraması.

Renkli doppler çekimleri pratik bir şekilde yo. İşlemden öncesinde hasta öyküsü dinlenir. Hemen akabinde check uplar gibi renkli ultrason çekimlerine geçiliyor. Bu aşamadan itibaren hasta iç görüntüsü ultrasonlar makinesi üzerinden görüntüleniyor. Bu kapsamda hastada iç hastalık,düşük yapma riski,bebek sağlığı ve cinsiyeti görüntülenebiliyor. Çünkü renkli ultrasonlar pek çok amaçlar üzerinden uygulanıyor.



HANGİ ALANLARDA KULLANILIR?

Renkli check uplar pek çok farklı alanlar üzerinden güvenle kullanılıyor. Gebelik ve bebek emzirme dönemlerinde, çeşitli iç hastalık belirtilerinde, düşük yapma riski olan dönemlerde renkli ultrason çekimlerine başvurulur. Bunun haricinde renkli ultrason herhangi yaş kısıtlaması söz konusu değildir. Bu nedenle yaşınız kaç olursa olsun renkli ultrasondan faydalanabilirsiniz.

Ultrasonların sonuçları genel olarak 1 gün sonrasında şeffaf bir şekilde sunuluyor. Bu kapsamda hastanın sağlık taraması sonucunu uzun süre beklemesi söz konusu değildir. Sağlık taramaları sonuçları genel anlamda sadece hasta ile paylaşılır. Bu nedenle check up gizlilik içerisinde uygulandığını belirtebiliriz.

HANGİ HASTALIKLARI GÖSTERİYOR, AÇ KARNINA MI ÇEKİLMELİ?

Renkli ultrasonlar ve diğer sağlık taramaları daha çok aç karnına çekilir. Bu durumun ana nedeni sağlık taramalarından daha şeffaf bir şekilde sonuçların alınmak istenmesidir. Ancak yüksek tansiyon,diyabet gibi sağlık sorunları karşısında sağlık taramaları gerek duyulması durumunda tok karnına çektirilebilir. Bu yönde en net karar ilgili doktor tarafından sunulacaktır.

Renkli ultrasonlar pek çok iç hastalıkları şeffaf bir şekilde gösterebilir. Kalp ve damar hastalıkları,böbrek hastalıkları,akciğer ve karaciğer hastalıkları renkli ultrasonlar üzerinden kolayca görüntülenebilir.