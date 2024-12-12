Uludağ beyaz gelinliği giydi

Kaynak: İHA
Uludağ beyaz gelinliği giydi

Kış turizminin merkezlerinden Uludağ'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı taticileri sevindirdi.

Kış turizminin merkezlerinden Uludağ'da sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Oteller bölgesi beyaza bürünürken, kar kalınlığı 4 santimetre olarak ölçüldü.

Hava sıcaklıklarının aniden düşmesi ile Bursa'da soğuk hava etkisini gösterdi. Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Uludağ'da kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle oteller bölgesi beyaza büründü. Hava sıcaklığı -1 derecede seyrederken kar kalınlığı ise 4 santimetre olarak ölçüldü. Yılbaşı öncesi yağan kar tatilcileri sevindirirken, kar yağışının gece boyunca etkili olması bekleniyor.

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