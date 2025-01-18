Uludağ'a yarıyıl tatili akını: Kayak pistleri tıklım tıklım

Türkiye'de yarıyıl tatilinin başlamasıyla Uludağ, tatilcilerin ve okul sonrası nefes almak isteyen öğrencilerin gözde adreslerinden biri haline geldi. Diğer kayak merkezlerine kıyasla kar yağışının ve kar kalınlığının fazla olduğu Uludağ'da, yerli ve yabancı turistler, öğrenciler ve günübirlik ziyaretçilerin yoğunluğu dikkat çekti.

Kayak pistleri ve telesiyej alanlarında uzun kuyruklar oluşurken, metrelerce uzayan sıralar gökyüzünden çekilen görüntülerle adeta tabloyu andırdı. Bir yandan güzel havanın tadını çıkaran tatilciler bir yandan da kalabalık sebebiyle kayak yapmanın zorlaştığından şikayetçi oldular.

Bölgedeki otellerde doluluk oranı neredeyse yüzde 100'e ulaşırken, tatilciler karın ve güneşin tadını çıkarmak için Uludağ'ı tercih etmeye devam ediyor.