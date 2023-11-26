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Ulumaya çalışan yavru kurt sevimliliğiyle gülümsetti
Ulumaya çalışan yavru kurt sevimliliğiyle gülümsetti
Yavru bir kurdun ulumaya çalışırken verdiği çaba izleyenleri gülümsetti
26 Kasım 2023 / 23:14
KAYNAK: Haber Merkezi
Yavru bir kurdun ulumaya çalışırken verdiği çaba izleyenleri gülümsetti
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