Uluslararası Af Örgütü'nden seçimlere hazırlanan Togo hakkında dikkat çekici rapor

Uluslararası Af Örgütü, dünya genelindeki insan haklarına ilişkin yıllık raporunda, Togo'da iki gazetenin geçen yıl birkaç ay boyunca kapanmaya zorlandığını, bir dizi gazetecinin de yolsuzluk haberlerinin ardından tutuklandığını ya da ağır para cezalarına çarptırıldığını belirtti.

Togo'da iki gazeteci, bir bakanın yolsuzluğa karıştığını haberleştirdikten sonra üç yıl hapis cezasına çarptırıldı, ancak her ikisi de tutuklanmamak için ülkeden kaçtı. İnsan hakları örgütü, cezaevindeki tutukluların işkence gördüğü ya da kötü muameleye maruz kaldığı vakaları kaydettiğini söyledi.

Rapor, neredeyse 60 yıldır aynı aile tarafından yönetilen yaklaşık 8 milyon nüfuslu Togo'da artan gerilimden sebep seçimler 29 Nisan'a ertelendi ve hükümet muhalif isimleri tutukladı.

Ülkedeki gerginliğin artmasına sebep olan asıl konu cumhurbaşkanlığı seçimlerini kalıcı olarak ortadan kaldıracak ve bunun yerine parlamentoya cumhurbaşkanını seçme yetkisi verecek yeni bir anayasa önerisi oldu. Bu anayasa taslağı Togo Cumhurbaşkanı Faure Gnassingbe tarafından imzalanmayı bekliyor. Muhalefet ve din adamları, yasanın Gnassingbe'nin 2025 yılında görev süresi dolduktan sonra iktidarını uzatma çabası olduğunu söylüyor.