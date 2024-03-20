Uluslararası Domus Restorasyon ve Koruma Ödüllerine iki Türk aday oldu

Restorasyonu ve uygulaması EMR Mimarlık Restorasyon Uygulama tarafından yapılan Ayvalık Rahmi M. Koç Müzesi ile rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri Arzu Özsavaşçı ile yeniden kullanım projesi Y. Burak Dolu tarafından tasarlanan Seddülbahir Kalesi de kısa listeye kalanlar arasında yer alıyor.

Kısa listeye alınan projeler jüri tarafından son bir kez değerlendirilecek. Ödül kazanan projeler şöyle:

Altın Madalya Kazananlar

Sant’Agostino Kilisesi Restorasyon Projesi – BS|A studio di architettura

Santa Maria Assunta Kilisesi Restorasyon Projesi – Piernicola C. Intini, Pietro Intini

Altın Madalya Kazananlar

Calig Tower Restorasyon Projesi – Fernando Vegas & Camilla Mileto

Palay House Koruma Projesi ve Old Phey Kültürel Canlandırma Projesi – Field Architects

San Francesco del Prato Kilisesi Restorasyon Projesi – Giorgio della Longa, Giovanni Cangi, Davide Massera

Mansiyon Ödülü Kazananlar

Palazzo Bosco Lucarelli (Dell’Aquila) – René Bozzella

Villa Rossi Restorasyon Projesi – G Studio

Serve di Maria Addolorata Manastırı – NOA

Sant’Agata Manastırı Restorasyon ve Yeniden İşlevlendirme Projesi – Paolo Belloni, Angelo Colleoni, Melania Licini

Karnikara Mandapam Kunnamangalam Bhagwati Tapınağı – EZHA TEAM: Swathy Subramanian, Savita Rajan, Ritu Sara Thomas

Kawamichiya Kosho-an – Td-Atelier” And Endo Shojiro Design

Özel Ödül Kazananlar

Palazzo Provenzali Restorasyon ve Renovasyon Projesi – Alberto Ferraresi

Borgo Biologico of Cairano Restorasyon Projesi – Verderosa studio

Kısa Listeye Girenler

Campidori Houses (eski adıyla San Maglorio Manastırı) Restorasyon Projesi – Alessandro Bucci

Architetti Ayvalık Rahmi M. Koç Müzesi – EMR Architecture, Ali Emrah Ünlü

Pisa Cumhuriyeti Cephanelikleri – Fabio Daole e Mario Pasqualetti

Villa Borromeo d’Adda Restorasyon ve Yeniden İşlevlendirme Projesi – Atelier(s) Alfonso Femia

Eski Ptuj Kentinde Cam Fabrikaları’nı ve Çevresindeki Kentsel Alanları Yeniden Canlandırma Projesi – Elementarna e Kolektiv Tektonika

Castillo De La Luz, Martín Chirino Foundation – Nieto Sobejano Arquitectos

Samia Baroody Corm House – Ralph Hage / Hiram Corm

Hanzas Perons Yük İstasyonundan Kültür Merkezine Dönüşüm Projesi – Sudraba Arhitektura

Great School of Mercy – TA srl|ALBERTO TORSELLO

Seddülbahir Kalesi – KOOP Architects: Y. Burak Dolu, Arzu Özsavaşçı

San Pietro Manastırları – Zamboni Associati Architettura

In-Hutong, Chuziying Hutong 36 Restorasyon Projesi – CU Office: Che Fei, Zhang Xuefeng