Uluslararası Domus Restorasyon ve Koruma Ödüllerine iki Türk aday oldu

Kaynak: Arkitera
Uluslararası Domus Restorasyon ve Koruma Ödüllerine iki Türk aday oldu
Ferrara Üniversitesi Mimarlık Bölümü tarafından 9.'su düzenlenen Uluslararası Domus Restorasyon ve Koruma Ödülü'nün (International Award Domus Restoration and Preservation) kazananları açıklandı.

Restorasyonu ve uygulaması EMR Mimarlık Restorasyon Uygulama tarafından yapılan Ayvalık Rahmi M. Koç Müzesi ile rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri Arzu Özsavaşçı ile yeniden kullanım projesi Y. Burak Dolu tarafından tasarlanan Seddülbahir Kalesi de kısa listeye kalanlar arasında yer alıyor.

Kısa listeye alınan projeler jüri tarafından son bir kez değerlendirilecek. Ödül kazanan projeler şöyle:

Altın Madalya Kazananlar

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Sant’Agostino Kilisesi Restorasyon Projesi – BS|A studio di architettura

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Santa Maria Assunta Kilisesi Restorasyon Projesi – Piernicola C. Intini, Pietro Intini

Altın Madalya Kazananlar

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Calig Tower Restorasyon Projesi – Fernando Vegas & Camilla Mileto

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Palay House Koruma Projesi ve Old Phey Kültürel Canlandırma Projesi – Field Architects

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San Francesco del Prato Kilisesi Restorasyon Projesi – Giorgio della Longa, Giovanni Cangi, Davide Massera

Mansiyon Ödülü Kazananlar

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Palazzo Bosco Lucarelli (Dell’Aquila) – René Bozzella

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Villa Rossi Restorasyon Projesi – G Studio

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Serve di Maria Addolorata Manastırı – NOA

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Sant’Agata Manastırı Restorasyon ve Yeniden İşlevlendirme Projesi – Paolo Belloni, Angelo Colleoni, Melania Licini

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Karnikara Mandapam Kunnamangalam Bhagwati Tapınağı – EZHA TEAM: Swathy Subramanian, Savita Rajan, Ritu Sara Thomas

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Kawamichiya Kosho-an – Td-Atelier” And Endo Shojiro Design

Özel Ödül Kazananlar

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Palazzo Provenzali Restorasyon ve Renovasyon Projesi – Alberto Ferraresi

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Borgo Biologico of Cairano Restorasyon Projesi – Verderosa studio

Kısa Listeye Girenler

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Campidori Houses (eski adıyla San Maglorio Manastırı) Restorasyon Projesi – Alessandro Bucci

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Architetti Ayvalık Rahmi M. Koç Müzesi – EMR Architecture, Ali Emrah Ünlü

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Pisa Cumhuriyeti Cephanelikleri – Fabio Daole e Mario Pasqualetti

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Villa Borromeo d’Adda Restorasyon ve Yeniden İşlevlendirme Projesi – Atelier(s) Alfonso Femia

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Eski Ptuj Kentinde Cam Fabrikaları’nı ve Çevresindeki Kentsel Alanları Yeniden Canlandırma Projesi – Elementarna e Kolektiv Tektonika

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Castillo De La Luz, Martín Chirino Foundation – Nieto Sobejano Arquitectos

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Samia Baroody Corm House – Ralph Hage / Hiram Corm

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Hanzas Perons Yük İstasyonundan Kültür Merkezine Dönüşüm Projesi – Sudraba Arhitektura

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Great School of Mercy – TA srl|ALBERTO TORSELLO

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Seddülbahir Kalesi – KOOP Architects: Y. Burak Dolu, Arzu Özsavaşçı

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San Pietro Manastırları – Zamboni Associati Architettura

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In-Hutong, Chuziying Hutong 36 Restorasyon Projesi – CU Office: Che Fei, Zhang Xuefeng

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