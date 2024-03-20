Uluslararası Domus Restorasyon ve Koruma Ödüllerine iki Türk aday oldu

Restorasyonu ve uygulaması EMR Mimarlık Restorasyon Uygulama tarafından yapılan Ayvalık Rahmi M. Koç Müzesi ile rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri Arzu Özsavaşçı ile yeniden kullanım projesi Y. Burak Dolu tarafından tasarlanan Seddülbahir Kalesi de kısa listeye kalanlar arasında yer alıyor.
Kısa listeye alınan projeler jüri tarafından son bir kez değerlendirilecek. Ödül kazanan projeler şöyle:
Altın Madalya Kazananlar
Sant’Agostino Kilisesi Restorasyon Projesi – BS|A studio di architettura
Santa Maria Assunta Kilisesi Restorasyon Projesi – Piernicola C. Intini, Pietro Intini
Altın Madalya Kazananlar
Calig Tower Restorasyon Projesi – Fernando Vegas & Camilla Mileto
Palay House Koruma Projesi ve Old Phey Kültürel Canlandırma Projesi – Field Architects
San Francesco del Prato Kilisesi Restorasyon Projesi – Giorgio della Longa, Giovanni Cangi, Davide Massera
Mansiyon Ödülü Kazananlar
Palazzo Bosco Lucarelli (Dell’Aquila) – René Bozzella
Villa Rossi Restorasyon Projesi – G Studio
Serve di Maria Addolorata Manastırı – NOA
Sant’Agata Manastırı Restorasyon ve Yeniden İşlevlendirme Projesi – Paolo Belloni, Angelo Colleoni, Melania Licini
Karnikara Mandapam Kunnamangalam Bhagwati Tapınağı – EZHA TEAM: Swathy Subramanian, Savita Rajan, Ritu Sara Thomas
Kawamichiya Kosho-an – Td-Atelier” And Endo Shojiro Design
Özel Ödül Kazananlar
Palazzo Provenzali Restorasyon ve Renovasyon Projesi – Alberto Ferraresi
Borgo Biologico of Cairano Restorasyon Projesi – Verderosa studio
Kısa Listeye Girenler
Campidori Houses (eski adıyla San Maglorio Manastırı) Restorasyon Projesi – Alessandro Bucci
Architetti Ayvalık Rahmi M. Koç Müzesi – EMR Architecture, Ali Emrah Ünlü
Pisa Cumhuriyeti Cephanelikleri – Fabio Daole e Mario Pasqualetti
Villa Borromeo d’Adda Restorasyon ve Yeniden İşlevlendirme Projesi – Atelier(s) Alfonso Femia
Eski Ptuj Kentinde Cam Fabrikaları’nı ve Çevresindeki Kentsel Alanları Yeniden Canlandırma Projesi – Elementarna e Kolektiv Tektonika
Castillo De La Luz, Martín Chirino Foundation – Nieto Sobejano Arquitectos
Samia Baroody Corm House – Ralph Hage / Hiram Corm
Hanzas Perons Yük İstasyonundan Kültür Merkezine Dönüşüm Projesi – Sudraba Arhitektura
Great School of Mercy – TA srl|ALBERTO TORSELLO
Seddülbahir Kalesi – KOOP Architects: Y. Burak Dolu, Arzu Özsavaşçı
San Pietro Manastırları – Zamboni Associati Architettura
In-Hutong, Chuziying Hutong 36 Restorasyon Projesi – CU Office: Che Fei, Zhang Xuefeng