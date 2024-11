Uluslararası Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

Uluslararası 52. Emmy Ödülleri’nde kazananlar belli oldu. New York’ta düzenlenen ödül törenine Haluk Bilginer de katıldı.

İKİNCİ KEZ ADAY GÖSTERİLDİ

Emmy Ödülleri’nde Haluk Bilginer de En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde ikinci kez aday gösterildi.

Haluk Bilginer 2019’daki düzenlenen gecede ‘Şahsiyet’ dizisindeki Agah Beyoğlu karakteriyle En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görülmüştü.

Bilginer, bu yıl da Şahsiyet dizisinin ikinci sezonunda sergilediği performansla tekrar aday gösterildi.

İŞTE KAZANANLAR

Emmy Ödülleri’nde adaylar arasında Julio Andrade, Laurent Lafitte ve Timothy Spall yer aldı.

Ödüle layık görülen isim ise "The Sixth Commandment" yapımındaki rolüyle Timothy Spall oldu.

En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görülen isim ise "Hunger" dizisideki performansıyla Aokbab-Chutimon Chuengcharoensukying oldu.

Gecede En İyi Komedi Dizisi ödülünü "División Palermo", En İyi Drama Dizisi ödülünü ise "Drops of God" aldı.

Belgesel - Otto Baxter: Not a F...ing Horror Story (Birleşik Krallık)

Mini Dizi - Punt de no retorn (İspanya)

Çocuklar İçin Animasyon - Tabby McTat (Birleşik Krallık)

Doğaçlama Eğlence Programı - Restaurant Misverstand (Belçika)

Sanat Programı - Pianoforte (Polonya)

Spor Belgeseli - Brawn: The Impossible Formula 1 Story (Birleşik Krallık)

Çocuklar İçin Live Action - En af Drengene (One of the Boys) (Danimarka)

TV Filmi - Mini Dizi - Liebes Kind (Dear Child) (Almanya)

Pembe Dizi - La Promesa (The Vow) (İspanya)

Çocuklar İçin Gerçekçi Yapım - La Vida Secreta de tu Mente (The secret life of your mind) (Meksika)