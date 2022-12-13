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Uluslararası Göç Örgütü açıkladı. Çad'da 27 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Çad'da 27 göçmenin cesedine ulaşıldığını açıkladı.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 22:05
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Uluslararası Göç Örgütü açıkladı. Çad'da 27 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı

Uluslararası Göç Örgütü açıkladı. Çad'da 27 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı
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IOM Çad Temsilcisi Anne Kathrin Schaefer, "Son yaşanan trajedi nedeniyle derin üzüntü duyuyoruz. Göçmenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz." açıklamasını yaptı.

Çad Çölü bölgesinde 4'ü çocuk 27 kişinin cesedini tespit ettikleri belirten Schaefer, daha fazla ölümlerin önüne geçilmesi için iş birliği yapılması gerektiğini vurguladı.

Son 8 yılda Çad'ın çöl bölgesinden Kuzey Afrika ülkeleri ve Avrupa'ya göç etmeye çalışan 5 binden fazla kişi hayatını kaybetti. (AA)

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