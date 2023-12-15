Uluslararası Kredi değerlendirme kuruluşunda Türk Bankaları raporu

Kaynak: AA
Uluslararası Kredi değerlendirme kuruluşunda Türk Bankaları raporu
Uluslararası kredi değerlendirme kuruluşu Fitch Ratings, makro ihtiyati düzenlemelerin sadeleştirilmesine yönelik adımların bu yılın üçüncü çeyreğinde Türk bankalarının marjlarını desteklediğini bildirdi.

Uluslararası Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in son üç ayı kapsayan Türk Bankaları Veri İzleme Raporu'na göre, Türk bankaları makro ihtiyati düzenlemelerin sadeleştirilmesinin yanı sıra, artan faiz oranları ve enflasyona endeksli tahvil kazançlarının beklenenden daha iyi olması gibi faktörlerin etkisiyle yılın üçüncü çeyreğinde performanslarını iyileştirdi.

Artan net faiz gelirleri, halen yüksek olan ve artan TL mevduat maliyetlerini büyük ölçüde telafi ederken, ticari kazançlar ve ücretler de önceki dönemlere göre daha düşük olmasına rağmen performansı desteklemeyi sürdürdü.

Yılın üçüncü çeyreğinde artan faiz oranlarının etkisiyle kredi büyümesinde yavaşlama görüldü.

Parasal sıkılaşma süreci kredi büyümesi üzerindeki düzenleyici kısıtlamalar ve yüksek lira faiz oranları göz önüne alındığında büyümenin sınırlı kalmasını bekleyen Fitch Ratings'e göre, kapsam dahilindeki bankaların yabancı para toptan fonlama/özkaynak dışı ortalama payı üçüncü çeyrek sonunda oldukça istikrarlı seyretti.

Fitch'in Türk Bankaları Veri İzleme Raporu, Türkiye'deki bankacılık sektörü varlıklarının yüzde 83'ünü oluşturan 13 bankayı kapsıyor.

İlgili Haberler
Ünlü kuruluş Merkez Bankası'nın alacağı iki faiz kararına açıkladı
Jandarma 'aslan' avına çıktı. İhbar üzerine jandarma alarma geçti
Ümit Özdağ’dan Şeyh Said’in adının bulvara verilmesiyle ilgili flaş iddia: Kararı Erdoğan verdi
Zorunlu trafik sigortasına bir zam daha. Zama da zam geldi
Son Haberler
Babasının ve babaannesinin evini yakan zanlı polis merkezinde de bilgisayara zarar verdi Gündem
Babasının ve babaannesinin evini yakan zanlı polis merkezinde de bilgisayara zarar verdi
Savcılıktan Seçil Erzan davası ile ilgili flaş karar! Fatih Terim'in hesap hareketleri incelenecek Spor
Savcılıktan Seçil Erzan davası ile ilgili flaş karar! Fatih Terim'in hesap hareketleri incelenecek
Meteoroloji'den İzmir'in ilçeleri için fırtına uyarısı. Herkes tedbirini alsın Gündem
Meteoroloji'den İzmir'in ilçeleri için fırtına uyarısı. Herkes tedbirini alsın
Sahte plakayla trafiğe çıkan şahsa binlerce lira ceza yağdı Gündem
Sahte plakayla trafiğe çıkan şahsa binlerce lira ceza yağdı
FIFA 30 Nijeryalı hakemi onayladı Spor
FIFA 30 Nijeryalı hakemi onayladı
İsrail'in saldırısında Al Jazeera Gazze muhabiri yaralandı Dünya
İsrail'in saldırısında Al Jazeera Gazze muhabiri yaralandı
Prens Harry'ye 140 bin 600 sterlin tazminat ödenecek Dünya
Prens Harry'ye 140 bin 600 sterlin tazminat ödenecek