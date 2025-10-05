Uluslararası operasyon! 5 ülkeden 8 firari Türkiye’ye getirildi

Düzenleme: Kaynak: DHA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 8 firarinin Gürcistan, Almanya, Arnavutluk, Hırvatistan ve İran’dan yakalanarak Türkiye’ye getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kırmızı bültenle aradığımız 6 suçluyu, ulusal seviyede aradığımız 2 suçluyu; Gürcistan(4), Almanya, Arnavutluk, Hırvatistan ve İran'dan ülkemize getirdik" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya sitesi x den yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

GÜRCİSTAN (4), ALMANYA, ARNAVUTLUK, HIRVATİSTAN ve İRAN'dan Ülkemize Getirdik.

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan O.A., S.Ö., Y.İ., A.A., H.D., T.T. ile ulusal seviyede aranan S.B. ve H.E. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı

EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımız, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımız ile Asayiş Daire Başkanlığımızca yapılan koordineli çalışmaları sonucu;

"Yaralama, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, Hakaret ve Hırsızlık," suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan O.A. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da,

"Kasten Yaralama, Nitelikli Yağma ve Banka veya Kredi Kartının Kötüye Kullanılması ve Silahla Tehdit" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan S.Ö. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da,

"Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İthal Etme" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Y.İ. isimli şahıs İRAN'da,

"Kasten Yaralama" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan A.A. isimli şahıs HIRVATİSTAN'da,

"Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan H.D. isimli şahıs ALMANYA'da,

"Cebir, Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Yaralama" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan T.T. isimli şahıs ARNAVUTLUK'ta,

"Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma" suçlarından Ulusal Seviyede aranan S.B. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da,

"Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan Ulusal Seviyede aranan H.E. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum.

Emeği geçenleri tebrik ediyorum.

aw552230-01.jpg

ali.jpg

Son Haberler
TBMM’de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM’de bu hafta neler görüşülecek?
6 Şubat depremleri sağlıkçıları İzmir’de bir araya getirdi
6 Şubat depremleri sağlıkçıları İzmir’de bir araya getirdi
Nâzım Hikmet’in “Yolcu”su Rutkay Aziz imzasıyla sahnelere dönüyor
Nâzım Hikmet’in “Yolcu”su Rutkay Aziz imzasıyla sahnelere dönüyor
Çankaya Belediyesi, "Evde Sağlık Hizmeti" ile yüzlerce kişinin yardımına yetişti
Çankaya Belediyesi, "Evde Sağlık Hizmeti" ile yüzlerce kişinin yardımına yetişti
Yüreğir'de can dostlar için pedallar çevrildi
Yüreğir'de can dostlar için pedallar çevrildi