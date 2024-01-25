Uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yapan çete Edirne'de yakalandı

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Edirne Gümrük Muhafaza Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan organizasyonların çökertilmesine yönelik adım atıldı.

Bu kapsamda Edirne’de yakalanan bir çekici ve bir dorsede yapılan aramalarda 67 paket halinde toplam 109 kilogram kokain maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu maddenin naklini ve ticaretini yaptığı tespit edilen 1 şüpheli yakalandı.

Sosyal medya hesabından operasyonu gerçekleştiren polis ve Edirne Gümrük Muhafaza Müdürlüğü personellerini kutlayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ister ulusal, ister uluslararası olsun, ülkemizi zehir tacirlerinden temizlemeye, onlara hayatı zehretmeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız durmaksızın devam edecek" dedi.