Ümit Davala korkutan hastalığını açıkladı

Ümit Davala yaşadığı şiddetli görmek bozukluğu nedeniyle salı günü hastaneye kaldırılıp tedavi olduktan sonra taburcu olduğunu açıkladı.

Ümit Davala korkutan hastalığını açıkladı

Galatasaray'ın ve Türk futbolunun efsane ismi Ümit Davala’dan kötü haber geldi. Bir süredir Bodrum'da tatil yapan Ümit Davala, şiddetli görme bozukluğu ve diğer şikayetleri sebebiyle tedavi olduğunu duyurdu.

"BEYİN DAMARLARIMDAN BİRİNDE TIKANIKLIK TESPİT EDİLDİ"
Ümit Davala sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Salı Günü şiddetli görmek bozukluğu ve bazı şikayetlerim nedeniyle Bodrum'da tedaviye alındım. Beyin damarlarımdan birinde tıkanıklık tespit edildi. Gerekli tetkikler yapıldı ve tedavi uygulandı. Bugün çok şükür, sağlıklı bir şekilde taburcu oldum. Bu süreçte başta ailem olmak üzere, desteğini esirgemeyen tüm dostlarıma, hastane çalışanlarına ve iyi dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.

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