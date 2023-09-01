Ümit Doğan Türk askerine ölü diyen profesörü ifşa etti

Editör: Ayşe Memiş

Tarihçi Ümit Doğan sosyal medya hesabından Profesör Ekrem Buğra Ekinci’nin yazı sitesinde yayınladığı metinde Türk askerine şehit yerinde ölü dediğini söyleyerek tepki gösterdi.

Ekinci’nin yazısında bakıldığı metinde 3 yerde şehit yerinde ölü, ölüm kelimelerini kullandığı ortaya çıkıyor.

Doğan, Ekinci’ye tepki göstererek Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

Kurtuluş Savaşı'mız Ekrem Buğra Ekinci gibilerin savaşı değildir. Bu nedenle şehitlerimize "ölü" demeyi uygun görmüş. Aslında Yunan ölülerine şehit deseydi iç sesini tam yansıtmış olurdu.

Ekinci’nin yazısından ilgi bölüm şöyle:

Sayılar farklı verilse de, Türk tarafında yekûn 38 bin ölü; 7 bin esir; Yunan tarafında 24 bin ölü, 10 bin esir vardır. İki tarafça sivil halktan öldürülenler buna dâhil değildir. Çok sayıda köy ve kasaba, gerek Yunanlılar, gerekse mahalli milislerce yakılıp yıkılmıştır. Yunanlılar, sivil halktan mukavemete iştirak edenleri harb suçlusu saymış; mahalli milisler ise kendilerine yardım etmeyenleri vatan haini kabul etmiştir. Türk tarafındaki subay zayiatı müthiştir. 8 ere mukabil 1 subayın öldüğü Sakarya Muharebesi’ne subay harbi denir.

Prof. Dr. Ekinci’nin şehit yerine ölü kelimesini kullanması tepkileri de neden oldu. Öte yandan Ekinci’nin Kuvâ-yi Milliyeci Topal Osman Ağa 'ya mafya ve Giresun'lu uşaklarına da metinde çapulcu dediği de ortaya çıktı.

İşte sosyal medyada gelen tepkiler:

Kuvâ-yi Milliyeci Topal Osman Ağa 'ya mafya ve Giresun'lu uşaklarına da çapulcu demiştir. Şehide şehit diyememesine şaşırmadım .

Vatan savunmasına yardım etmeyen vatan haini değildir de nedir be şeyimin profösörü!! Asker uzaydan mı indi o da bu milletin çocuğu asker cephedeyken vatan savunmasından kaçan vatan haininin danişkası değilde nedir?

Buna prof. Ünvanı veren Üniversitenin ben ... Ya burada bu tipleri görünce çıldırıyorum siz bu fuzuli insanlarla aynı havayı nasıl soluyorsunuz.