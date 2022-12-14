Ümit Erdim 2023 Survivor’a mı gidiyor? Survivor 2023 kadrosunda kimler var?

Acun Ilıcalı Survivor 2023 kadrosu için ilk ismi Berdan Mardini olarak açıklamıştı. Sonrasında Survivor 2023 kadrosunda olacak isimlerden birinin Merve Boluğur olacağı iddiası gündeme geldi. Ümit Erdim’in Survivor 2023’e katılıp katılmayacağı merak ediliyor. Peki, Ümit Erdim 2023 Survivor’a mı gidiyor? Survivor 2023’te Ümit Erdim mi yarışacak?

Acun Ilıcalı Survivor 2023 yılında farklı bir formatla döneceğini açıklamıştı. Acun Ilıcalı’nın Survivor açıklamalarının ardından 2023 Survivor kadrosunda hangi isimlerin yer alacağı merak ediliyordu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Acun Ilıcalı Survivor 2023 için ikinci ismi söyledi. Peki, Survivor 2023’e kim gidiyor? Survivor 2023 kadrosu açıklandı mı?

Yayınlandığı günden beri izlenme rekorları kıran ekranların en sevilen yarışma programı Survivor'un yeni sezonu için geri sayım başladı. 2006'dan beri her yıl TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Survivor 2023 yeni sezonda yepyeni bir formatla geri dönüyor.

Acun Ilıcalı, yarışmada yarışacak ikinci ismi açıkladı. Survivor 2023 kadrosunda yer alan ikinci isim Ümit Erdim oldu.

Acun Ilıcalı, Ümit Erdim’in Survivor 2023’te yarışacağını sosyal medya hesabında paylaşarak duyurdu.