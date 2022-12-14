14 Aralık 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • Ümit Erdim 2023 Survivor’a mı gidiyor? Survivor 2023 kadrosunda kimler var?

Ümit Erdim 2023 Survivor’a mı gidiyor? Survivor 2023 kadrosunda kimler var?

Survivor 2023 için geri sayım sürerken Acun Ilıcalı’nın Survivor kadrosu için açıklayacağı isimler merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Survivor 2023’te yarışmacı olacak isimlerden birinin Ümit Erdim olacağı iddiası ortaya atıldı. Ümit Erdim’in Survivor’a gidip gitmeyeceği merak konusu oldu. Peki, Ümit Erdim 2023 Survivor’a mı gidiyor? Survivor 2023’te Ümit Erdim mi yarışacak?

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 15:21
Takip Et

Ümit Erdim 2023 Survivor’a mı gidiyor? Survivor 2023 kadrosunda kimler var?

Ümit Erdim 2023 Survivor’a mı gidiyor? Survivor 2023 kadrosunda kimler var?
+
Aa
-

Acun Ilıcalı Survivor 2023 kadrosu için ilk ismi Berdan Mardini olarak açıklamıştı. Sonrasında Survivor 2023 kadrosunda olacak isimlerden birinin Merve Boluğur olacağı iddiası gündeme geldi. Ümit Erdim’in Survivor 2023’e katılıp katılmayacağı merak ediliyor. Peki, Ümit Erdim 2023 Survivor’a mı gidiyor? Survivor 2023’te Ümit Erdim mi yarışacak?

Acun Ilıcalı Survivor 2023 yılında farklı bir formatla döneceğini açıklamıştı. Acun Ilıcalı’nın Survivor açıklamalarının ardından 2023 Survivor kadrosunda hangi isimlerin yer alacağı merak ediliyordu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Acun Ilıcalı Survivor 2023 için ikinci ismi söyledi. Peki, Survivor 2023’e kim gidiyor? Survivor 2023 kadrosu açıklandı mı?

Yayınlandığı günden beri izlenme rekorları kıran ekranların en sevilen yarışma programı Survivor'un yeni sezonu için geri sayım başladı. 2006'dan beri her yıl TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Survivor 2023 yeni sezonda yepyeni bir formatla geri dönüyor.

Acun Ilıcalı, yarışmada yarışacak ikinci ismi açıkladı. Survivor 2023 kadrosunda yer alan ikinci isim Ümit Erdim oldu.

Acun Ilıcalı, Ümit Erdim’in Survivor 2023’te yarışacağını sosyal medya hesabında paylaşarak duyurdu.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Uçakta doğum yapan kadın: Hamile olduğumdan haberim yoktu
1
﻿Uçakta doğum yapan kadın: Hamile olduğumdan haberim yoktu
﻿Uçakta doğum yapan kadın: Hamile olduğumdan haberim yoktu
﻿İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu
2
﻿İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu
﻿İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu
﻿Metrelerce sürüklendi: İzmir'de sel can aldı
3
﻿Metrelerce sürüklendi: İzmir'de sel can aldı
﻿Metrelerce sürüklendi: İzmir'de sel can aldı
﻿Şakkadanak Necmettin gökyüzünden dolar yağacak tarihi açıkladı. Bu seferde yağmazsa adın ‘Kabuzcu’ya çıksın Necmettin
4
﻿Şakkadanak Necmettin gökyüzünden dolar yağacak tarihi açıkladı. Bu seferde yağmazsa adın ‘Kabuzcu’ya çıksın Necmettin
﻿Şakkadanak Necmettin gökyüzünden dolar yağacak tarihi açıkladı. Bu seferde yağmazsa adın ‘Kabuzcu’ya çıksın Necmettin
﻿“CHP'ye oy veren dinsizdir, imansızdır, köpektir” diyen genç vatandaşların cevabıyla utandı 
5
﻿“CHP'ye oy veren dinsizdir, imansızdır, köpektir” diyen genç vatandaşların cevabıyla utandı 
﻿“CHP'ye oy veren dinsizdir, imansızdır, köpektir” diyen genç vatandaşların cevabıyla utandı 
﻿Yine tarikat, yine istismar... 3 çocuğa cinsel istismar, suçluya iyi hal indirimi
6
﻿Yine tarikat, yine istismar... 3 çocuğa cinsel istismar, suçluya iyi hal indirimi
﻿Yine tarikat, yine istismar... 3 çocuğa cinsel istismar, suçluya iyi hal indirimi
﻿6.7 büyüklüğünde olacak depremin yerini açıkladılar. Prof. Şener Üşümezsoy ve Prof. Hasan Sözbilir de bütün olarak kırılacak fayı söyledi
7
﻿6.7 büyüklüğünde olacak depremin yerini açıkladılar. Prof. Şener Üşümezsoy ve Prof. Hasan Sözbilir de bütün olarak kırılacak fayı söyledi
﻿6.7 büyüklüğünde olacak depremin yerini açıkladılar. Prof. Şener Üşümezsoy ve Prof. Hasan Sözbilir de bütün olarak kırılacak fayı söyledi
﻿Baba kız aynı hastanede şifa dağıtıyor
﻿Baba kız aynı hastanede şifa dağıtıyor
﻿Baba kız aynı hastanede şifa dağıtıyor
﻿Asgari ücrette ikinci görüşmeler başladı
﻿Asgari ücrette ikinci görüşmeler başladı
﻿Asgari ücrette ikinci görüşmeler başladı
﻿1 avuç kabak çekirdeği nelere iyi gelir?
﻿1 avuç kabak çekirdeği nelere iyi gelir?
﻿1 avuç kabak çekirdeği nelere iyi gelir?
﻿Yılbaşı öncesi kaçak içki baskını 
﻿Yılbaşı öncesi kaçak içki baskını 
﻿Yılbaşı öncesi kaçak içki baskını 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.