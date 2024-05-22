Ümit Erdim Cybertruck’ı böyle kullandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi Merve N. Güreş
Ümit Erdim Cybertruck’ı böyle kullandı

Ümit Erdim Tesla’nın dört gözle beklenen Cybertruck’ına bindi.

Otomobil meraklısı oyuncu ve sunucu Ümit Erdim, Amerika’nın Dallas eyaletine giderek Tesla’nın dört gözle beklenen Cybertruck aracını kullanan ilk Türk ünlü oldu.

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3 ton ve 600 beygir gücündeki Tesla Cybertruck’ı öve öve bitiremeyen Erdim “Garip ve sıra dışı olduğu için ben aracı beğendim” dedi.

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547 km menzili olan aracın yolda büyük ilgi çektiğini söyleyen Erdim, aracın içi ile ilgili olarak “Dünyanın en sade tasarımı olabilir” dedi.

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Tesla'nın fütüristik tasarımı ve etkileyici performansıyla dikkat çeken bu aracının arkadan itişli, dört tekerlekten çekişli çift ve üç motorlu versiyonları olmak üzere çeşitli konfigürasyonları bulunuyor.

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Tesla CEO’su Elon Musk, fütüristik ve sıra dışı tasarıma ve zırhlı iskelete sahip elektrikli pikap kamyonunun, sürdürülebilir enerji konusunda çözüm üretme amaçlı üretildiğine dikkat çekti.

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Ünlü şarkıcı Pharrell Williams, Tesla Cybertruck'ını park etmekte çok zorlanmıştı.

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Şarkıcı Katy Perry de Cybertruck sahibi ünlüler arasında yer alıyor.

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Bir zamanlar Elon Mask’la aşk yaşadığı iddia edilen Kim Kardashian, aracı ilk kullananlardan biri oldu.

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Tesla Cybertruck Özellikleri

-Çeki Kapasitesi: 11,000 Ibs (4.99 ton)

-Motor Gücü: 845 HP.

-0-100 Süresi: 2.6 saniye.

-Tahmini Teslimat Tarihi: 2024.

-Tork: 10 bin 296 Ib-ft.

-Tahmini Menzil: 540 km.

-Maksimum Hız: 130 MPH.

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