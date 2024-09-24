Ümit Karan Tümer Metin ve Volkan Demirel ile ters düştü

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Ümit Karan Tümer Metin ve Volkan Demirel ile ters düştü

Ümit Karan'ın Galatasaray iddiasına Tümer Metin ve Volkan Demirel karşı çıktı.

Tv100’de yayınlanan “Futbolun 100’ü” programında yorumculuk yapan Ümit Karan’dan Volkan Demirel ve Tümer Metin’i şaşkına çeviren bir açıklama geldi.

"GALATASARAY TÜRKİYE'NİN BAYERN MÜNİH'İ OLUR"

Galatasaray’ın 3-1’lik derbi galibiyetinin ardından açıklamalarda bulunan Ümit Karan sarı-kırmızılıların şampiyon olması halinde Bayern Münih’e dönüşeceğini iddia etti.

TÜMER METİN VE VOLKAN DEMİREL KARŞI ÇIKTI

Ümit Karan’ın iddiası için Tümer Metin, ''Türkiye'de kimse Bayern Münih gibi olamaz'' derken, Volkan Demirel ise ''Bu yorumuna katılmıyorum. Her sene yeni bir yarış var. Biz Fenerbahçe'nin en iyi dönemlerinde oynadık. Biz de diyorduk'' sözlerini sarf etti.

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