Ümit Milli Takım Belarus'u konuk edecek

Ümit Milli Futbol Takımı, UEFA 2027 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu maçlarına hazırlık kapsamında özel maçta yarın Belarus ile karşı karşıya gelecek. Pendik Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

ÜMİTLER ÖZEL MAÇTA KOSOVA'YI MAĞLUP ETTİ

Milliler, Alanya'da özel maçta karşılaştığı Kosova'yı 2-1 mağlup etmişti. Elemelerde Ukrayna, Macaristan, Hırvatistan ve Litvanya ile H grubunda mücadele edecek ay-yıldızlı ekibin oynayacağı karşılaşmalar, 9 Eylül'de başlayıp 6 Ekim 2026'da sona erecek.