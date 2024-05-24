Ümit millilerin aday kadrosu açıklandı. Şaşırtan tercihler

Ümit Milli Takımımız özel bir müsabakada İskoçya ile karşı karşıya gelecek.

3 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da oynanacak karşılaşma öncesi genç millilerin aday kadrosu açıklandı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre kadroda şu isimlere yer verildi:

Kaleciler: Emre Bilgin (Vavacars Fatih Karagümrük), Deniz Dilmen (RAMS Başakşehir FK)

Defans: Serdar Saatçı (SC Braga), Emin Bayram (KVC Westerlo), Taha Altıkardeş (Göztepe A.Ş.), Yasin Özcan (Kasımpaşa A.Ş.), Ravil Tagir (KVC Westerlo), Metehan Baltacı (Eyüpspor), Uğur Kaan Yıldız (Ümraniyespor), Seyfettin Anıl Yaşar (Çaykur Rizespor A.Ş.), Serkan Emrecan Terzi (Beşiktaş A.Ş.)

Orta Saha: Bartuğ Elmaz (EMS Yapı Sivasspor), Cihan Çanak (Standard Liege), Livan Burcu (SV Sandhausen), Yunus Emre Konak (Brentford FC), Aksel Baran Potur (Moss FK)

Forvet: Emircan Gürlük (FC Orenburg), Erencan Yardımcı (Siltaş Yapı Pendikspor Futbol A.Ş.), Enis Destan (Trabzonspor A.Ş.)

Açıklanan bu kadro sonrası Emin Bayram, Erencan Yardımcı, Enis Destan ve Yunus Emre Konak gibi isimlerin A Milli Takım yerine ümit kadroda değerlendirilmesi bazı futbolseverleri şaşırttı.