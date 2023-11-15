Ümit Özat Ali Koç'u hedef aldı: Fenerbahçe'yi Koçspor'a çevirdin

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Ümit Özat Ali Koç'u eleştirirken gündem yaratan ifadeler kullandı.

Ümit Özat Ali Koç'u hedef aldı: Fenerbahçe'yi Koçspor'a çevirdin

Katıldığı youtube programında açıklamalarda bulunan Ümit Özat, Ali Koç’un Fenerbahçe’yi Koçspor’a çevirdiğini söyledi.

İşte Ümit Özat’ın açıklamaları:

Fenerbahçe'de en büyük problem Ali Koç. Ali Koç, Fenerbahçe için bir beka problemi. Fenerbahçe'ni şampiyon olabilecek bir kadrosu var ama önlerinde çok güçlü bir rakip var. Üçüncü bir takım da olmadığı için şampiyonluk iyice zorlaşıyor.

“ŞAMPİYON OLAMAZSAN GİDERSİN”

İsmail Kartal'da bir gerginlik var. Onun nedeni de kredisi yok. Okan Buruk'un var mesela. Şampiyon olmazsa yine devam eder sezon sonu. Ama Fenerbahçe'de öyle bir durum yok. Şampiyon olamazsan gidersin.

“KARTAL TAKIMA HAKİM DEĞİL”
Tadic çıkarken laf yapıyor, Dzeko çıkarken laf yapıyor. Sanki Tadic'i futbolcu antrenör olarak almışsın. İsmail Kartal takıma hakim değil. Davul sende tokmak başkasında olursa sıkıntı büyük.

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