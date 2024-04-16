Ümit Özat başdanışman oldu

31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'da oyunu Zafer Partisi Adayı Azmi Karamahmutoğlu’na verdiğini açıklayan Fenerbahçeli eski futbolcu ve kaptanı Ümit Özat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın başdanışmanı oldu.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından Ümit Özat ile fotoğrafını paylaştı ve “Fenerbahçe futbol takımının eski kaptanı, seçkin spor insani Ümit Özat Zafer Partisi genel başkan spordan sorumlu başdanışmanı görevini üstenmiştir.” ifadelerini kullandı.
İşte Özdağ'ın paylaştığı o fotoğraf;
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