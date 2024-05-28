Ümit Özat faka bastı

Düzenleme: Fatih Saboviç
Ümit Özat faka bastı

Okan Buruk'a yüklenen Ümit Özat Ali Koç'un videosunu görünce ne yapacağını bilemedi.

Trendyol Süper Lig’de Konyaspor’u 3-1 mağlup eden Galatasaray 102 puanla 24. Şampiyonluğunu ilan etti.

FENERBAHÇE'YE KÜFRETTİLER

Karşılaşmada son düdüğün çalması ile başlayan kutlamalar sarı-kırmızılıların Konya’dan Florya Metin Oktay Tesisleri’ne gelmesi ile doruk noktasına ulaştı.

Binlerce taraftarın katılımıyla yapılan kutlamalarda teknik direktör Okan Buruk ve bazı taraftarlar "Şinanay da yavrum şina şina nay A... s... G.Saray" diyerek Fenerbahçelilere küfretti.

OKAN BURUK'A TÜKÜRDÜ

Okan Buruk’un bu anlarını kameralar önünde izleyen Ümit Özat çıldırdı.

Okan Buruk’a “ahlaksız, eşşek kadar adamsın 52 yaşına geldin ananızı bilmem ne yapsın Galatasaray diyorsun” diyerek tükürdü.

ALİ KOÇ'UN GÖRÜNTÜLERİNİ GÖRÜNCE ZOR DURUMDA KALDI

Ümit Özat’ın bu sözlerinin ardından araya giren moderatör Ali Koç’un geçmişteki bir videosunu gösterdi.

Ali Koç’un videoda rakip taraftarlara yakışıksız tezahüratlar yaptığı görülürken Ümit Özat o anları savunmaya çalıştı.

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