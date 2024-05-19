Ümit Özat 'Fenerbahçe'de Galatasaraylılar var' dedi. İlk ismi açıkladı

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

RAMS Park'ta oynanacak mücadele öncesi nefesler tutulurken Fenerbahçeli eski futbolcu Ümit Özat'tan flaş bir açıklama geldi.

Fenerbahçe'nin içinde Galatasaraylıların olduğunu söyleyen Özat açıklamasında, "Fenerbahçe camiasına sesleniyorum, Galatasaraylıları bırakın. Emre Belözoğlu'nu aldınız oynattınız, sportif direktör yaptınız, hoca yaptınız, kongre üyesi yaptınız. Bunun gibi bir sürü adam sayarım. Mert Hakan Yandaş da Galatasaraylıydı. Kongre üyelerinin arasında da Galatasaraylılar var. Artık bir şeylerin değişmesi gerekiyor" dedi.