Ümit Özat 'Fenerbahçe'de Galatasaraylılar var' dedi. İlk ismi açıkladı

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Ümit Özat 'Fenerbahçe'de Galatasaraylılar var' dedi. İlk ismi açıkladı
Ümit Özat'tan Fenerbahçe hakkında ilginç bir iddia geldi.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

RAMS Park'ta oynanacak mücadele öncesi nefesler tutulurken Fenerbahçeli eski futbolcu Ümit Özat'tan flaş bir açıklama geldi.

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Fenerbahçe'nin içinde Galatasaraylıların olduğunu söyleyen Özat açıklamasında, "Fenerbahçe camiasına sesleniyorum, Galatasaraylıları bırakın. Emre Belözoğlu'nu aldınız oynattınız, sportif direktör yaptınız, hoca yaptınız, kongre üyesi yaptınız. Bunun gibi bir sürü adam sayarım. Mert Hakan Yandaş da Galatasaraylıydı. Kongre üyelerinin arasında da Galatasaraylılar var. Artık bir şeylerin değişmesi gerekiyor" dedi.

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