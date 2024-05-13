Ümit Özat haklı çıktı

Fenerbahçe'de Sadettin Saran, Ali Koç'un Fenerbahçe Başkanlığı'na adaylığını açıklamasını ardından adaylıktan çekilmişti.

Cuma günü Ali Koç-Sadettin Saran görüşmesinde Ali Koç'un genel kurulda başkanlığa yeniden aday olması kararı çıkmıştı.

Ali Koç yaptığı açıklamada, "Öncelikle, olağan seçimli genel kurulumuzda başkan adayı olmak için adım atan, bu sürecin ilk gününden itibaren ciddiyetle çalışan, Fenerbahçe'nin menfaatleri doğrultusunda söylem ve yaklaşımlarda bulunan, her adımını saygı çerçevesinde son derece şeffaf ve yapıcı bir şekilde atan Sayın Sadettin Saran ile ekip arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Kendileri ile bugün gerçekleştirdiğimiz toplantının Fenerbahçe'mizin geleceği açısından önemli bir dönüm noktası olacağını düşünüyorum. Çok çeşitli konularda faydalı fikir alışverişlerinde bulunduk ve ortak paydamız olan Fenerbahçe sevdamız ile ilgili gerekli istişareleri yaptık."

"Daha önce yaptığım bazı açıklamalarda, önümüzdeki genel kurulumuzda aday olmayacağımı ifade etmiştim. Ancak, yine aynı ifadelerimin devamında, olağanüstü bir durum olması halinde ise düşüncemi tekrar gözden geçirebileceğimi de söylemiştim. Bilindiği üzere, bizden önceki dönemi de içine alacak şekilde, Fenerbahçe Spor Kulübü olarak son 20 yılda camiamızın sistematik ve artan bir şekilde hem saha içinde hem de saha dışında saldırılara maruz kaldığı aşikardır." demişti.

Sadettin Saran ise konuyla ilgili, "Bilindiği üzere, kulübümüzün yaklaşan olağan seçimli kongresiyle ilgili olarak, başkanımız Sayın Ali Koç'un adaylığı durumunda aday olmayacağımızı, diğer durumda ise ekibimizle birlikte kulübümüzü yönetmeye talip olduğumuzu birçok kez gerekçeleriyle belirtmiştik. Geçen uzunca süre zarfında başkanımızın adaylık kararının netleşmemesinden dolayı, seçimlere kalan kısa süreyi de dikkate alarak, birkaç gün önce bir basın açıklaması yapmak zorunda kalmıştık. 10 Mayıs Cuma gününe kadar Sayın Başkan'ın göreve devam etmekle alakalı ortaya bir irade koymaması halinde, 13 Mayıs Pazartesi günü itibariyle şartsız olarak bu kutsal göreve talip olacağımızı ifade etmiştik.

Sayın Başkan, 10 Mayıs Cuma günü saat 16.00'da bizleri arayarak tarafımıza görüşme isteğini iletmiş ve bugün saat 12.00 itibarıyla da yönetici arkadaşlarıyla birlikte bizleri onurlandırmıştır. Öncelikle Sayın Başkan'a hem bugünkü samimi ziyaretleri hem de süreçle ilgili duruş, söylem ve eylemlerimizle ilgili ifade ettikleri takdirleri için bir defa da kamuoyu nezdinde teşekkür ederiz.

Değerli camiamızın, bu görüşmede kulübümüzün mevcut durumuna yönelik detaylı istişarelerde bulunduğumuzu, geleceğine yönelik de son derece önemli konularda mutabık kaldığımızı bilmesini isteriz. Başkanımız bizlere kulübümüzün geleceğiyle ilgili planlarından samimiyetle bahsetmiş, Fenerbahçe'ye hizmet yarışında hedeflerini anlatarak hepimizin arzu ettiği başarılı, kenetlenmiş bir Fenerbahçe için kulübümüzün başında göreve devam etmek istediğini açıkça ifade etmiştir.

Dünyanın en büyük spor kulübü Fenerbahçe'yi kendi emellerine alet etmek isteyen; bölerek, parçalayarak ve düşmanlaştırarak yönetmeyi arzulayan bir takım iç ve dış unsurlara, hatta kulübümüzün olası başarısızlıklarından iktidar devşirmek isteyen akbaba kültürüne teslim etmeme kararlılığımızın tam olduğunu da böylece ifade etmek isteriz. Bu vesileyle, Sayın Başkan'ın yepyeni bir ruh ve oluşum ile birlikte, kulübümüze hizmetlerinin artarak devamını temenni ediyor; arkadaşlarımızla birlikte yaklaşan seçimli olağan kongredeki adaylığımızı başkanımız Ali Koç lehine çekiyoruz. Seçimlerimizin camiamıza ve Türk sporuna hayırlı olmasını diler, en derin saygılarımızı sunarız.'' ifadelerini kullanmıştı.

ÜMİT ÖZAT HAKLI ÇIKTI

Eski Fenerbahçeli futbolcu Ümit Özat, katıldığı programda Sadettin Saran ile ilgili yaptığı yorumla gündeme geldi.

Ümit Özat, Sadettin Saran'ın aday olup olmayacağı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Sadettin Saran'ı saymıyorum. Benim için yok hükmünde. Çünkü onun derdi reklam. Yayın öncesi reklam yapsın ihalede. Seçim günü gelsin yapsın. İnanmıyorum ben onun bu işi yapabileceğine. O parayı çok seviyor, harcamaz.'' demişti.

Bu olay sonrası futbolseverler, 'Ümit Özat doğru söylemiş, Ümit Özat'ın yanlış konuştuğu yoktur.' tarzında yorumlar yaptı.