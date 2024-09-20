Ümit Özat haksız çıktı. Işık hızında özür diledi

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Ümit Özat haksız çıktı. Işık hızında özür diledi

Çaykur Rizespor maçında Alikulov'un sakatlanması sonrası Osimhen'in maskesini eleştiren Ümit Özat gerçeğin ortaya çıkmasının ardından özür diledi.

Trendyol Süper Lig’in 5. Haftasında oynanan Galatasaray – Çaykur Rizespor mücadelesinde sarı-kırmızılılar rakibini 5-0 mağlup etmişti.

Girdiği hava topunda Osimhen ile çarpışması sonrası hastaneye kaldırılan Alikulov’un yüz kemiğinin kırıldığı açıklanmıştı.

"NİNJA KAPLUMBAĞA MISIN SEN"

Karşılaşmanın ardından pozisyona dair konuşan Ümit Özat Osimhen’in taktığı maskeye değinerek “Bir sağlık problemi yok böyle simge olmaz Ninja kaplumbağa mısın sen” demişti.

"KENDİSİNDEN ÖZÜR DİLEDİM"

Osimhen’in yüzündeki sakatlık nedeniyle maske taktığını öğrenen Ümit Özat yıldız futbolcudan özür diledi. Kul hakkına girdiğini söyleyen Ümit Özat, “Ama Allah şahit. Ben bunu hiçbir kötü niyetle yapmadım. Ve dün yüzünde kırıkları ömür boyu vida ile oynaması gerektiğini duyunca da üzüldüm, kul hakkına girdiğim için de kendisinden özür diledim” sözlerini sarf etti.

"MASKE GOL ATMIYOR AVELLER"

Ümit Özat ayrıca, "Bazı aklı evveller bunu söylemek zorundayım. Osimhen'in maskesinden mi korkuyorsunuz? Eğer Osimhen'in maskesinden korkuyorsak insan sağlığına zarar vermesin diye korkuyoruz. Maske gol atmıyor aklı evveller" ifadelerini kullandı.

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