Ümit Özat 'Şerefsizim' diyerek isyan etti

Ümit Özat, Fenerbahçe Başkanı'na dair flaş ifadeler kullandı.

Geçtiğimiz gün Ali Koç'un kullandığı 'At yalanı... Gerisi neyse...' ifadeleri üzerinden konuşmasına başlayan Ümit Özat, ''Kusura bakma, yani savun savun bir yere kadar. Bir yerden sonra da o zaman kendi vicdanımıza hesap veremiyoruz. Hata yapıyorsun kardeşim. Üslubun bozuk. 60 yaşında adamsın. Ne demek ya 'at yalanı' bilmem yakışıyor mu sana? Kime dersen de, Galatasaraylıya bile desen deme. Onların seviyesine düşme. Şu gurur tablosunda bile birilerinden intikam alma derdindesin.

Sen bir kere şampiyon olsan seni düşünemiyorum ya! Konuşmayayım konuşmayayım ama yeter burama geldi.

3 Temmuz'da Zaman Gazetesine röportaj veren Aziz Yıldırım bırakmalı diyen adamı yönetime alıyorsun. Aynı gün bakın Tayyip Erdoğan da 3 dönem oldu bırakıyor diyen Hamdi Akın, noldu 13 dönem oldu Erdoğan bıraktı mı bırakmadı. Tek kelime edebildin mi? Gidiyorsun bu kulübü menajerlere peşkeş çekti diyen Hulusi Bengü'yü yönetimine alıyorsun.

Sustukça buramıza geldi ya! Namussuz, şerefsizim bak yalan söylüyorsam bana bugün gelip desen ki 'Ya Ümit gel her şeyi unutalım, gel bir görev al' Ben utanırım ya. Derim ki ben seni 6 yıl inanılmaz eleştirdim. Benim senin yanında olmam sana zarar verir. Derler ki bunlara ne oldu menfaat mi bunları buluşturdu derler. Seni de korurum, kendimi de korurum, Fenerbahçe'mi de korurum. Bu Hulusi Bengü bu lafları söyledi sana 3'te 0 yaparken bu kulubü peşkeş çektin dedi. 6'da 0 yaptın sen bunu yanına aldın bu lafları nasıl unutmadın ya?'' sözleriyle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a sert çıktı.