Ümit Özat Vargas'ı hedef aldı. Sosyal medyadan tepki yağıyor

Ümit Özat'ın, Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın en değerli oyuncusu seçilen Küba asıllı milli voleybolcu Melissa Vargas’la ilgi sözleri tepki topladı.

Ümit Özat Vargas'ı hedef aldı. Sosyal medyadan tepki yağıyor

Filenin Sultanları'nın tarihi başarı tüm ülkeyi sevince boğarken Ümit Özat'ın Melissa Vargas'ı hedf aldığı sözlere tepki yağıyor.

Küba asıllı olduğu için Vargas'ın milli takımda oynamasını kabul etmediğini söyleyen Ümit Özat, "Küba Milli Takımı’nda oynayacak potansiyeli olsaydı sence gelir burada oynar mıydı? Bu mu sizin bayrak, millet, vatan duygunuz" ifadelerini kullandı.

Vargas'ın Ay Yıldızlı formayı giymesini eleştiren Özat'ın, "Bu ülkede doğup, bu ülkede büyüyüp, senin benim gibi bu dili konuşuyor olsaydı bunun kabul edilebilir bir tarafı vardı. Küba Milli Takımı’nda oynayacak potansiyeli olsaydı sence gelir burada oynar mıydı? Bu mu sizin bayrak, millet, vatan duygunuz? Ben bunu kabul etmiyorum" yorumu sosyal medyada büyük tepki topladı.

İlgili Haberler
Malatyalı Melissa Vargas'ın acı hayat hikayesi. Nasıl Türk oldu?
Melissa Vargas Ebrar'la canlı yayını bastı. Yürekler ağza geldi
Vargas'la Zehra Güneş'in maç önü rutini sosyal medyayı salladı
TRT’den Ebrar ve Vargas’a büyük ayıp
Stefan Kuntz'dan Melissa Vargas açıklaması: Erkek kardeşi var mı
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 79 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 79 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
Araç sahiplerine acı haberi Orhan Uğuroğlu açıkladı. Ek MTV ödemesi 6 Eylüle kadar uzatılmıştı
Araç sahiplerine acı haberi Orhan Uğuroğlu açıkladı. Ek MTV ödemesi 6 Eylüle kadar uzatılmıştı
1919’dan bugüne kurtuluşun anahtarı Kemalizm
1919’dan bugüne kurtuluşun anahtarı Kemalizm
Yılın en çok satan otomobilleri belli oldu. Hangi model kaç tane sattı
Yılın en çok satan otomobilleri belli oldu. Hangi model kaç tane sattı
İlkin Aydın kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takımı’ndan İlkin Aydın kaç yaşında nereli?
İlkin Aydın kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takımı’ndan İlkin Aydın kaç yaşında nereli?
Son Haberler
Tarsus'taki gizemli kazıda bulunan lahitle ilgili şoke eden iddia. Lahitteki sembol ortaya çıktı Güncel
Tarsus'taki gizemli kazıda bulunan lahitle ilgili şoke eden iddia. Lahitteki sembol ortaya çıktı
Melis Sezen kırmızı halıya iç çamaşırsız çıktı. Foto muhabirleri sadece ona kilitlendi Magazin
Melis Sezen kırmızı halıya iç çamaşırsız çıktı. Foto muhabirleri sadece ona kilitlendi
Müge Anlı başladı mı? Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezonu başladı mı saat kaçta yayınlanıyor? Keşfet
Müge Anlı başladı mı? Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezonu başladı mı saat kaçta yayınlanıyor?
MasterChef'te çıraklık krizi. 'Havalara girme fazla' Magazin
MasterChef'te çıraklık krizi. 'Havalara girme fazla'
Fransa abaya giyen yüzlerce müslüman kız öğrenciyi evine geri gönderdi Dünya
Fransa abaya giyen yüzlerce müslüman kız öğrenciyi evine geri gönderdi
Özgür Özel canlı yayında açıkladı: Genel Başkanlığa hazırım Siyaset
Özgür Özel canlı yayında açıkladı: Genel Başkanlığa hazırım
GKRY'de 5 İsrailli 20 yaşındaki bir İngiliz kadına tecavüz etti Dünya
GKRY'de 5 İsrailli 20 yaşındaki bir İngiliz kadına tecavüz etti