Ümit Özat Vargas'ı hedef aldı. Sosyal medyadan tepki yağıyor

Filenin Sultanları'nın tarihi başarı tüm ülkeyi sevince boğarken Ümit Özat'ın Melissa Vargas'ı hedf aldığı sözlere tepki yağıyor.

Küba asıllı olduğu için Vargas'ın milli takımda oynamasını kabul etmediğini söyleyen Ümit Özat, "Küba Milli Takımı’nda oynayacak potansiyeli olsaydı sence gelir burada oynar mıydı? Bu mu sizin bayrak, millet, vatan duygunuz" ifadelerini kullandı.

Vargas'ın Ay Yıldızlı formayı giymesini eleştiren Özat'ın, "Bu ülkede doğup, bu ülkede büyüyüp, senin benim gibi bu dili konuşuyor olsaydı bunun kabul edilebilir bir tarafı vardı. Küba Milli Takımı’nda oynayacak potansiyeli olsaydı sence gelir burada oynar mıydı? Bu mu sizin bayrak, millet, vatan duygunuz? Ben bunu kabul etmiyorum" yorumu sosyal medyada büyük tepki topladı.