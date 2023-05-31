Ümit Özat’a Icardi’den kötü haber

Mauro Icardi 21 gole ulaştı, Ümit Özat saçını boyatmak zorunda kaldı.

Ümit Özat’a Icardi’den kötü haber

Spor Toto Süper Lig’de Galatasaray’ın Ankaragücü’nü mağlup ettiği maçta Icardi attığı 2 golle bu sezon 21 gole ulaştı. Sezon başında Icardi ile ilgili açıklamalarda bulunan Ümit Özat’ın sözleri ise bu 2 golün ardından yeniden gündem oldu.

"ALLAH ÇARPSIN SAÇIMI SARI KIRMIZIYA BOYARIM"
Ümit Özat, sezon başında ne demişti: "Mauro Icardi 20 gol atsın, Allah çarpsın saçımı sarı kırmızıya boyarım”

"ALLAH'IN VARSA 1 GOL DAHA ATMAZSIN"
25 Mayıs’ta ise Icardi’nin Sivasspor maçında attığı 2 golden sonra, 19 gole ulaşması üzerine, Ümit Özat sosyal medya hesabından "Allah'ın varsa 1 gol daha atmazsın" şeklinde paylaşımda bulunmuştu.

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