Ümit Özat’a Icardi’den kötü haber

Spor Toto Süper Lig’de Galatasaray’ın Ankaragücü’nü mağlup ettiği maçta Icardi attığı 2 golle bu sezon 21 gole ulaştı. Sezon başında Icardi ile ilgili açıklamalarda bulunan Ümit Özat’ın sözleri ise bu 2 golün ardından yeniden gündem oldu.

"ALLAH ÇARPSIN SAÇIMI SARI KIRMIZIYA BOYARIM"

Ümit Özat, sezon başında ne demişti: "Mauro Icardi 20 gol atsın, Allah çarpsın saçımı sarı kırmızıya boyarım”

"ALLAH'IN VARSA 1 GOL DAHA ATMAZSIN"

25 Mayıs’ta ise Icardi’nin Sivasspor maçında attığı 2 golden sonra, 19 gole ulaşması üzerine, Ümit Özat sosyal medya hesabından "Allah'ın varsa 1 gol daha atmazsın" şeklinde paylaşımda bulunmuştu.