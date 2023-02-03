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  • Ümit Özat'tan Fenerbahçelileri küplere bindirecek Ali Palabıyık açıklaması: Ali Koç kusura bakmasın

Ümit Özat'tan Fenerbahçelileri küplere bindirecek Ali Palabıyık açıklaması: Ali Koç kusura bakmasın

Adana Demirspor maçını yankıları sürerken Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve teknik direktör Ümit Özat'tan çok konuşulacak hakem yorumu geldi. Özat "Ali Palabıyık kötü maç yönetmedi" dedi.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 18:53
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Ümit Özat'tan Ali Palabıyık açıklaması: İyi yönetti

Ümit Özat'tan Fenerbahçelileri küplere bindirecek Ali Palabıyık açıklaması: Ali Koç kusura bakmasın
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Ümit Özat’ın açıklamaları şöyle:

Hakem Ali Palabıyık’ı iyi tanırım.

Ama ona toz kondurmuyor değilim.

Mert Hakan’ın golü gol olsaydı Adana Demir Fenerbahçe’yi yakalayamaz mıydı?

Yani biraz oyun üzerinden bakmak lazım.

Ben hakemin kötü maç yönettiğini düşünmüyorum.

Ali Koç’la olan münasebetimden dolayı böyle bir yorum yapmıyorum.

Altay’ın maçın adamı olduğu yerde neyi konuşuyoruz ki.

 

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Poyraz
3.02.2023 19:00
Sende tam bir fener düşmanı çıktın başka kapıya  
 
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