Ümit Özat'tan Fenerbahçelileri küplere bindirecek Ali Palabıyık açıklaması: Ali Koç kusura bakmasın

Ümit Özat’ın açıklamaları şöyle:

Hakem Ali Palabıyık’ı iyi tanırım.

Ama ona toz kondurmuyor değilim.

Mert Hakan’ın golü gol olsaydı Adana Demir Fenerbahçe’yi yakalayamaz mıydı?

Yani biraz oyun üzerinden bakmak lazım.

Ben hakemin kötü maç yönettiğini düşünmüyorum.

Ali Koç’la olan münasebetimden dolayı böyle bir yorum yapmıyorum.

Altay’ın maçın adamı olduğu yerde neyi konuşuyoruz ki.