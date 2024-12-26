Ümit Özdağ “3 tane eşkiya” diyerek o partiyi hedef aldı!

DEM Partili Ceylan Akça, elektrik faturalarından şikayet ederek, iktidarı ağır sözlerle eleştirdi. Akça, eleştirisinde skandal sözlere de imza atarak "Bizim topraklarımızın üstüne baraj kurup sonra o barajlardan edindiğiniz elektriği bize fahiş fiyatlarla satmak sizin hakkınız değildir” ifadesini kullandı.

"BİZİM TOPRAKLARIMIZDA BARAJ KURUP FAHİŞ FİYATA SATMAK HADDİNİZ DEĞİL"

Diyarbakır kimsenin hamiliğini istemiyor diyen Akça, “Diyarbakır yerelden kendi sorununa yetebilir bir yer. Ama merkezi yönetimi savunacaksınız vergilerimizin bize geri dönmesini sağlamak mecburiyetindesiniz .Bizim topraklarımızın üstüne baraj kurup sonra o barajlardan edindiğiniz elektriği bize fahiş fiyatlarla satmak sizin hakkınız değildir” ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise Akça’nın sözlerine sert bir dille tepki gösterdi.

"SEN 3 TANE EŞKİYA İLE TOPRAK ELDE EDİLİR, DEVLET KURULUR ZANNEDİYORSUN"

Sosyal medya platformu X’den paylaşımda bulunan Özdağ, “Devlet Bahçeli bu DEM Partisini Türkiye partisi yapmaya çalışıyormuş. Şu küstahlığa bakar mısınız? “Bizim topraklarımız üzerine baraj kurup” diyor. Sen 3 tane eşkiya ile toprak elde edilir, devlet kurulur zannediyorsun çok yanılıyorsun” dedi.