Ümit Özdağ Ahmet Davutoğlu’nu düelloya davet etti

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu “Haysiyeti varsa” diyerek televizyona çıkmaya davet etti.

Ümit Özdağ Ahmet Davutoğlu’nu düelloya davet etti

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Bahar Feyzan’ın Youtube kanalına katıldı. Özdağ programda yaptığı açıklamada, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu televizyon düellosuna davet etti.

Özdağ, “Ahmet Davutoğlu’nda biraz siyasi haysiyet varsa Ümit Özdağ ile gelir televizyona çıkar, televizyonda konuşur. Dosyalarını al gel televizyonda çıkıp konuşalım. Musul Başkonsolosluğu baskınını konuşacağız, Süleyman Şah türbesinin yerinin değiştirilmesini konuşacağız. Konuşmaktan korktuğun Haziran-Kasım 2015 arasını konuşacağız” ifadelerini kullandı.

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