Ümit Özdağ duyurdu: Bursa Valiliği'nden Atatürk anmasına 'izin' çıkmadı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Atatürk ve Cumhuriyet için yapılacak saygı duruşuna Bursa Valiliği’nin izin vermediğini iddia etti.

Ümit Özdağ duyurdu: Bursa Valiliği'nden Atatürk anmasına 'izin' çıkmadı

Türkiye Cumhuriyeti 100. yaşını kutlamaya hazırlanırken, Zafer Partisi pek çok ilde ilk Türk topçu ateşinin açıldığı saat 05.30’dan itibaren bayraklı saygı duruşu düzenleyecek.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, saygı duruşuna pek çok valiliğin izin verdiğini duyururken, Bursa Valiliği’nin ise ‘izin vermemek için direndiğini’ iddia etti.

Özdağ’ın, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklama şu şekilde:

“Denizli valilikliği Zafer Partili gençlerinin Atatürk heykeli önünde ilk Türk topçu ateşinin açıldığı saat 05.30’dan itibaren Cumhuriyetin 100. Yılına bayraklı saygı duruşunda bulunmasına izin vermemiştir. Zafer Partisi Denizli, Tekirdağ ve Yozgat il başkanları, ilinizdeki Atatürk heykeline en yakın noktaya giderek sabah 05.30’dan itibaren saygı duruşunda bulunun. Atatürk ve Cumhuriyetimize saygı duruşunda bulunmak için kimseden izin almayız.

Yozgat ve Tekirdağ valiliği yanlış anlama olduğunu ifade ederek izin verdiklerini ilettiler. Denizli valiliği Ankara’dan emir var diyerek izin vermemekte ısrar ediyor. Atatürk ve Cumhuriyet için Türk bayrağı ile saygı duruşunda bulunmasından Denizli valimiz neden rahatsız olur?

Denizli valiliği de Atatürk ve Cumhuriyet için yapılacak saygı duruşu için izin vermiştir. İzin vermemekte direnen bir tek Bursa Valiliği’dir.”

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