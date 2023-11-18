Ümit Özdağ İYİ Parti’deki istifalar hakkında konuştu. ‘Kapımız sonuna kadar açıktır’

Bir dizi programa katılmak için Bursa'ya giden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Özdağ, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sonucun belirlenmesinde Zafer Partisi'nin etkili olduğunu belirterek, CHP'nin yeni genel başkanı daha genel başkan seçilmeden CHP'deki genel başkan değişikliğinin gerekçesi olarak Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Zafer Partisi'yle ittifak yapılarak HDP seçmeninin küstürülmesi olarak izah etti.

Özdağ, CHP’nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel’le alakalı olarak, “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanına, Selahattin Demirtaş ile kol kola yol yürümesini biz de öneriyoruz. Daha iyisine layık değiller" açıklamasında bulundu.

'SEÇİME 79 İL VE İLÇELERİNDE TEK BAŞIMIZA GİRECEĞİZ'

Zafer Partisi'nin, hızla yükselişte olduğunu ve 2024 yerel seçimlerine tek başına gireceğini belirten Özdağ, "Yapılan bütün anketlerde partimiz 6 bandının üzerinde 6,5 civarında dolaşıyor. İstanbul'da 6,4 ve Ankara'da 6,8. Bunlar gelecek yerel seçimlerde Zafer Partisi'nin belirleyici parti olduğunu ifade ediyor. Biz bu seçimlere Zafer Partisi olarak seçime 79 il ve ilçelerinde tek başımıza gireceğiz. Sadece Kars ve Iğdır'da aday çıkarmıyoruz. Burada HDP'nin karşısında vatansever bir adayı destekleme kararı aldık. Bu seçimleri ittifaksız gerçekleştireceğiz" dedi.

'AK PARTİ'DEN ADAY OLAMAYANLAR, İYİ PARTİ'DEN MİLLETVEKİLLİĞİ SATIN ALDILAR'

İYİ Partililere çağrıda bulunan Özdağ, "İYİ Partili arkadaşlarımıza kapımız sonuna kadar açıktır. Kendilerinin iyi duygularının, Türkiye için yaptıkları fedakarlıkların, üç beş kuruş karşılığında bazı her siyasi partide rant kavgası vermiş insanlara peşkeş çekilmesine daha fazla izin vermemelerini rica ediyorum. AK Parti'den aday olamayan kişiler, parasını verip İYİ Parti'den milletvekilliği satın aldılar. Durum bu kadar açıktır" diye konuştu.