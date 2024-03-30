Ümit Özdağ neden ‘erken seçim geliyor’ dedi, tarih verdi

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Sözcü TV’de İpek Özbey’in programına konuk oldu. Yeni Anayasa, erken genel seçimle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Yerel seçim sonuçlarının, 2028’de yapılması gereken genel seçimleri öne alacağını ileri süren Özdağ, yeni anayasa planının da bu doğrultuda gerçekleşeceğini iddia etti.

“ERKEN SEÇİM 2025 YILINDA”

“Bu seçim sonuçlarından(yerel) erken seçim sonuçları çıkacak” diyen Özdağ “2028’e kalmayacak bu iş. 2025’e kadar biter bu iş diye düşünüyorum. Göreceksiniz bundan dolayı hemen anayasayı getiremezler.

“MHP İLK 3 MADDENİN ÇIKARILMAMASININ SİGORTASI DEĞİLDİR”

Üstelik bu anayasanın değişmesi için tamamen bir kurucu meclise ihtiyaç var. Bu meclis bu anayasayı istedikleri gibi değiştiremez. Bu meclis anayasanın ilk 3 maddesini değiştiremez. Onun için bir kurucu meclise ihtiyaç var. Kurucu mecliste yeni bir seçime ihtiyaç duyar. Zafer Partisi olarak şunu net olarak söylüyoruz. Anayasanın ilk 3 maddesine dokundurtmayız. 66. Maddeye dokundurtmayız. Bunun olmaması için MHP bir sigorta değildir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesinin sigortası Zafer Partisi’dir” ifadelerini kullandı.