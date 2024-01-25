Ümit Özdağ "otur" uyarısını anlamayan vatandaşa. ‘Ulan Afgan mısın, otur dedim sana’

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kayseri’de düzenlediği bir basın toplantısındaki sözleri gündem oldu. Özdağ “otur” diye uyardığı kişi yerine oturmayınca "Ulan Afgan mısın, otur dedim sana" diye tepki gösterdi.