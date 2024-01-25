Ümit Özdağ "otur" uyarısını anlamayan vatandaşa. ‘Ulan Afgan mısın, otur dedim sana’

Kaynak: Haber Merkezi Rukiye Selçuk
Ümit Özdağ "otur" uyarısını anlamayan vatandaşa. ‘Ulan Afgan mısın, otur dedim sana’
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kayseri’de düzenlediği bir basın toplantısındaki sözleri gündem oldu. Özdağ “otur” diye uyardığı kişi yerine oturmayınca "Ulan Afgan mısın, otur dedim sana" diye tepki gösterdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yerel seçim çalışmalarına kapsamında Kayseri'de gençlerle buluştu.

Basın toplantısı yapacağı salonda basın mensupları ve gençler salondaki yerlerini aldıkları esnada, gazetecilerin önlerde yer almasını isteyen Özdağ, öndeki lise öğrencilerinden ise oturmaları için çağrı yaptı.

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"ULAN AFGAN MISIN?"

Oturma düzeni alındığı esnada ayaktaki bir kişiye seslenen Özdağ, "Gelin bakalım şuraları doldurun. Gelin bakalım çocuklar. Oğlum otur. Bırak fotoğraf çekmeyi, otur" dedi.

Seslendiği kişinin oturmaması üzerine Özdağ, "Ulan Afgan mısın, otur dedim sana" diye seslendi.

Özdağ'ın sözleri salondakileri güldürürken, yerine oturmayan kişinin basın mensubu olduğu öğrenildi.

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