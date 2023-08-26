Ümit Özdağ ‘Türk çocuklarının İslam’dan soğumasının arkasında da Diyanet İşleri Başkanı var’

Özdağ, Erbaş’ın Atatürk düşmanı Kadir Mısıroğlu’nu ziyaret ettiğini hatırlatarak, “Ben bunların arkasında namaza durmam” dedi.

“Benim Diyanet İşleri Başkanım değildir”

Özdağ, “Halk Meydanı” programında yaptığı konuşmada, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın Türk çocuklarının İslam’dan soğumasının arkasında olduğunu iddia etti. Özdağ, “Keşke Türk ordusu Yunan ordusuna yenilseydi diyen püsküllüyü ziyaret eden bir Diyanet İşleri Başkanı, benim Diyanet İşleri Başkanım değildir.” ifadelerini kullandı.

Mısıroğlu ziyareti tepki çekmişti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2018 yılında ayağından ameliyat olan ve Atatürk’e hakaret ettiği için soruşturma açılan Kadir Mısıroğlu’nu ziyaret etmişti. Ziyaretin 10 Kasım’ın hemen öncesinde gerçekleşmesi sosyal medyada ve siyasette büyük tepki toplamıştı. MHP lideri Devlet Bahçeli de ziyareti “esef verici” olarak nitelendirmişti.