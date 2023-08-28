Diyanet'in ihalesi yandaşa gitti

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 'acil' kodu ile açtığı yemek ihalesini iktidara yakınlığıyla bilinen Kızılay yönetim kurulu üyesi aldı.

Diyanet'in ihalesi yandaşa gitti

İhaleler yandaşlara pay edilmeye devam ediliyor. Son olarak Diyanet’in ‘acil’ koduyla açtığı yemek ihalesini iktidara yakınlığıyla bilinen Kızılay Samsun Şubesi yönetim kurulu üyesinin aldığı ortaya çıktı.

ODATV’den Gözde S. Kadıoğlu’nun haberine göre; Cumhurbaşkanlığı’nın Diyanet İşleri için açtığı ve “Samsun’daki Aşıkkutlu Dini İhtisas Merkezi’nde eğitim gören 118 kişi için yemek hazırlama ve servisi”ni içeren ihale, Kızılay Samsun Şubesi yönetim kurulu üyesi İlhan Aytaş’a verildi.

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Aytaş Yemek Fabrikası’nın sahibi olan İlhan Aytaş, 2 milyon 242 bin 621 lira 98 kuruş bedelindeki ‘acil kodlu’ ihaleyi Pazarlık usulüyle kazandı.

Aynı zamanda Samsun ESDER Şube Başkanı unvanına sahip olan İlhan Aytaş, hükümete yakınlığı ile biliniyor.

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İHALEDEKİ ACİL DETAYI
Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Samsun Aşıkkutlu Dini Yüksek İhtisas Merkezi içim 2 Ağustos 2023 tarihinde açılan ihale ‘MD 21 B’ kodu taşıyor. Pazarlık usülü ile yapılan bu ihalelerin gerekçesi ise şöyle belirtiliyor:

‘Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde veyahut idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması”

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