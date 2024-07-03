Ümit Özdağ UEFA'ya patladı

UEFA, A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya'yı 2-1 mağlup ettiği 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turu maçında Merih Demiral'ın bozkurt hareketi nedeniyle inceleme başlattı.

Zafer Partisi Başkanı Ümit Özdağ UEFA'nın kararına isyan etti.

Çeyrek final yolunda Avusturya'ya karşı iki gol atan Merih Demiral, maç sonunda yaptığı bozkurt işareti ile gündeme geldi.

Maçın ardından UEFA, bu hareketi 'uygunsuz davranış' olarak değerlendirerek Merih Demiral hakkında soruşturma açtı.

UEFA'nın açıklamasında, "2 Temmuz 2024 tarihinde Leipzig, Almanya'da oynanan Avusturya-Türkiye maçında, Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın uygunsuz davranışları iddiasıyla UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi gereğince soruşturma yürütülmektedir" denildi.

Sosyal medya karara tepki gösteren Özdağ 'UEFA sana ne oluyor? Türk milli takım oyuncusu Türk işareti yapıyor. Merih kardeşim, Türkiye senin yanında. Mükemmel oyunun ve gollerin için tekrar teşekkür ederim.' diyerek UEFA'yı eleştirdi.