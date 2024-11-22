Ümit Özdağ ve Cihat Yaycı'dan Hakan Fidan'a zehir zemberek sözler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan "Sınır ötesindeki Kürtlerin tek hamisi Türkiye'dir, bunun lamı cimi yok. Tarih böyle akar” ifadelerini kullandı.

Hakan Fidan’ın bu sözlerine tepkiler yükselmeye başladı. Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Fidan’ın sözlerine tepki gösterdi.

Fidan’ın açıklamasından sonra “Güneş dondu, tuz koktu…” yorumunda bulunan Cihat Yaycı, Türkiye’nin bölgede izlediği politikadan duyduğu endişeleri aylardır söylediğini belirtip muhtemel planı şöyle hatırlattı,

"DOĞU VE GÜNEYDOĞUMUZLA BİRLEŞİP BAĞIMSIZLIK İLAN EDECEKLER.."

"Suriye’nin kuzeyindeki YPGİSTAN ve Irak’ın kuzeyindeki BARZANİSTAN (ve Türk şehirleri Kerkük ve Musul da Barzanistan’a katılmış olarak) sözde federasyon şeklinde himayemize girecek.

Genişliyoruz diyerek Türk halkına zehir tatlı tatlı verilecek..

Sonra bizim de Doğu ve Güneydoğumuzla birleşip bağımsızlık ilan edecekler..

*Şimdilerde “Türkiye Irak’ın ve Suriye ‘nin kuzeyindeki terör örgütleri eliyle kurulan sözde özerk bölgeleri himayesine alarak büyüyecek” yalanı ile Türkiye’nin parçalanmasına zemin hazırlayanlar

ABD Genelkurmay Başkanı Mike Milley’in el sıkıştığı terörist elebaşı Mazlum Abdi’nin fotoğrafına bir baksın. Terörist başı Öcalan’ın Abdi için ''manevi oğlum'' tanımlaması yaptığı da ifade ediliyor. Yani PKK/YPG’nin ipleri ABD’nin elinde… ABD kendi kontrolünü daraltır mı?"

"TÜRKİYE’NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜN KERKÜK’TEN BAŞLADIĞINI UNUTTUNUZ MU?”

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise yaptığı paylaşımda, Hakan Fidan’ı sert bir dille eleştirdi. Özdağ yaptığı paylaşımda, “Sayın Hakan Fidan, Kerkük’te yaşanan ve Kerkük’ün Türkmen kimliğini silerek bu kenti Irak’tan koparıp bağımsız Kürdistan’ın parçası yapmak için sürdürülen demografik nakil rezaleti sizi hiç mi rahatsız etmiyor? Kerkük’te bu rezil oyun oynanırken en ufak bir tepki göstermiyorsunuz? Türkiye’nin ve Irak’ın toprak bütünlüğünün Kerkük’ten başladığını unuttunuz mu?” ifadelerini kullandı.

Sayın Hakan Fidan, Kerkük’te yaşanan ve Kerkük’ün Türkmen kimliğini silerek bu kenti Irak’tan koparıp bağımsız Kürdistan’ın parçası yapmak için sürdürülen demografik nakil rezaleti sizi hiç mi rahatsız etmiyor?

Kerkük’te bu rezil oyun oynanırken en ufak bir tepki… — Ümit Özdağ (@umitozdag) November 22, 2024

TÜRKMENLER SAHİPSİZ BIRAKILDI

Öte yandan kadim Türk şehri Kerkük’ün son yapılan nüfus sayımı ile Peşmerge ve PKK’ya teslim edildiğini söyleyen Cihat Yaycı, “Sınır ötesi Türklerin hamisi kim?” diye sorup şöyle devam etti,

"Sahipsiz kaldı Türkmeneli, Türkmen hilali… İçim kavruluyor… Türkiye’nin ses çıkarmadığı, Türk Disisleri’nin en ufak tepki vermediği, Kerkük'teki sözde nüfus sayımı tamamlandı. Sayım için şehre gelen yüzbinlerce kaçak Kürt uzun araç konvoylarıyla şehri terk etmeye başladı. En yakın seçimde oy vermek ve Kerkük’ün BARZANİSTAN/TALABANİSTAN’a bağlanması için yapılacak referandumda geri gelecekler... Sakın uyuma Türkiye'm"

Kürtlerin sırf oy vermek için bölgeye gittiği anlar ise kameralara anbean yansıdı. İşte o anlar: