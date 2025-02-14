Ümit Özdağ’a bir soruşturma daha! Nedenine çok şaşıracaksınız

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara’da bir restoranda yemek yerken etrafı polisler tarafından çevrilerek “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla gözaltına alındı. Gözaltına alındığı nedenden beraat eden Özdağ, bu kez “Halkı kin ve düşmanlığa teşvik etme” suçundan tutuklandı.

Özdağ’ın Silivri Cezaevi’nde tutukluluğu devam ederken, hakkında yeni bir iddianame daha düzenlendi.

Ümit Özdağ’ın milletvekili olduğu dönemde 27. Dönem HDP İstanbul milletvekili Ali Kenanoğlu’na sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında iddianame düzenlendi.

“HDP MÜŞTEKİ, ÜMİT ÖZDAĞ YİNE SANIK OLDU”

Ümit Özdağ’ın avukatı Paşa Büyükkayaer, Özdağ hakkında düzenlenen iddianameyi sosyal medya hesabından duyurdu.

Ümit Özdağ’ın savunması dahi alınmadan hakkında iddianame düzenlendiğini belirten Büyükkayaer, “Yanlış okumadınız: HDP müşteki, Ümit ÖZDAĞ yine sanık oldu” ifadeleriyle düzenlenen iddianameye tepki gösterdi.

"ÜMİT ÖZDAĞ’A, DÜŞMAN CEZA HUKUKU UYGULANMAYA DEVAM EDİYOR"

Büyükkayaer sosyal medya platformu X’den yaptığı paylaşımda şunları söyledi, “Yanlış okumadınız: HDP müşteki, Ümit ÖZDAĞ yine sanık oldu.

Sayın Genel Başkan Ümit ÖZDAĞ’a, düşman ceza hukuku uygulanmaya devam ediyor. Genel Başkan’ın savunması dahi alınmadan hakkında iddianame düzenlendi.

Ne emperyalizmin maşası HDP/DEM’den, ne de ona kol kanat geren ucube zihniyetten korkmuyoruz!

Size boyun eğersek Türk’lük bize haram olsun!

Sayın Genel Başkanımızın da dediği gibi “HDP/DEM üst düzey yöneticilerinin çoğu ermeni kökenlilerden oluşan Türk düşmanı bir yapıdır. Düşmandır ve düşman muamelesi yapılmalıdır.”

ÜMİT ÖZDAĞ NE DEMİŞTİ?

Hazırlanan iddianamede Ümit Özdağ’ın Ali Kenanoğlu’na sarf ettiği “Ali efendi, inan hiç dert olmadı. Emperyalizmin köpeklerinin sözde eğilmeyen boyunlarını kırdık ve kırarız. HDP, Yunan veya Bulgar ırkçı partilerinden daha fazla Türkiye düşmanı bir yapıdır. Üst yöneticilerinin çoğu Ermeni kökenlidir. Düşmandır ve düşman muamelesi yapılmalıdır” ifadelerine yer verildi.