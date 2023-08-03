Ümit Özdağ'dan Diyanet'e intihar tepkisi: Diyanet'i Allah'tan korkmazlar yönetiyor

Balıkesir İl Müftülüğü’nde vaiz olarak görev yapan müftü Mehmet Deniz’in yaşam tarzı nedeniyle Diyanet’ten baskı gördüğü, hakkında soruşturma açıldığı, mahkeme kararı uygulanmayarak görevine iade edilmediği ve bu nedenle yaşamına son verdiği iddiası gündeme oturdu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Özdağ, "Diyanet İşleri Başkanlığını Allah’tan korkmazlar, Türk milletinden utanmazlar yönetiyor" ifadelerini kullandı.

Özdağ, Diyanet'e sert tepki gösterdiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Diyanet İşleri Başkanlığını Allah’tan korkmazlar, Türk milletinden utanmazlar yönetiyor. DİB’nı AK Parti’nin arka bahçesi yapan Allah’tan korkmaz, Yunan sevici bu ekip şimdi de elini kana buladı.

Balıkesir’de vaiz olan 5 çocuk babası Mehmet Deniz’i bisiklete bindiği, işe motorsikletle gittiği, cübbe giymediği için işten atmışlar. Bunalıma giren Mehmet Deniz intihar etmiş. Daha önce de izin alarak İYİ Parti’nin Nevşehir il binasının açılışında dua eden engelli imamı işten atmışlardı.

DİB eğer işten adam atacak ise imam değil cennette nikah memuru olduğunu zanneden rezil herifi işten atsın."

NE OLMUŞTU?

Müftülükten atıldıktan sonra Balıkesir İl Müftülüğü’nde vaiz olarak görev yapan eski müftü Mehmet Deniz, hayat tarzı üzerinden mobbing'e uğramasının ardından yaşamına son verdi.

Mehmet Deniz'in bisiklete binmesi, motosikletle işe gitmesi ve cübbe giymemesi nedeniyle hakkında Diyanet İşler Başkanlığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Eşi Zeynep Deniz, "Ali Erbaş’a sesleniyorum. Bu işte parmağınızın olabileceğini inkar mı edeceksiniz?'' demişti.