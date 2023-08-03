Ümit Özdağ'dan Diyanet'e intihar tepkisi: Diyanet'i Allah'tan korkmazlar yönetiyor

"Diyanet İşleri Başkanlığını Allah’tan korkmazlar, Türk milletinden utanmazlar yönetiyor. Yunan sevici bu ekip şimdi de elini kana buladı." Yaşam tarzı nedeniyle müftülükten atıldığı iddia edilen Mehmet Deniz'in intihar etmesinin ardından Ümit Özdağ Diyanet'e tepki gösterdi.

Ümit Özdağ'dan Diyanet'e intihar tepkisi: Diyanet'i Allah'tan korkmazlar yönetiyor

Balıkesir İl Müftülüğü’nde vaiz olarak görev yapan müftü Mehmet Deniz’in yaşam tarzı nedeniyle Diyanet’ten baskı gördüğü, hakkında soruşturma açıldığı, mahkeme kararı uygulanmayarak görevine iade edilmediği ve bu nedenle yaşamına son verdiği iddiası gündeme oturdu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Özdağ, "Diyanet İşleri Başkanlığını Allah’tan korkmazlar, Türk milletinden utanmazlar yönetiyor" ifadelerini kullandı.

Özdağ, Diyanet'e sert tepki gösterdiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Diyanet İşleri Başkanlığını Allah’tan korkmazlar, Türk milletinden utanmazlar yönetiyor. DİB’nı AK Parti’nin arka bahçesi yapan Allah’tan korkmaz, Yunan sevici bu ekip şimdi de elini kana buladı.

Balıkesir’de vaiz olan 5 çocuk babası Mehmet Deniz’i bisiklete bindiği, işe motorsikletle gittiği, cübbe giymediği için işten atmışlar. Bunalıma giren Mehmet Deniz intihar etmiş. Daha önce de izin alarak İYİ Parti’nin Nevşehir il binasının açılışında dua eden engelli imamı işten atmışlardı.

DİB eğer işten adam atacak ise imam değil cennette nikah memuru olduğunu zanneden rezil herifi işten atsın."

.jpg

NE OLMUŞTU?

Müftülükten atıldıktan sonra Balıkesir İl Müftülüğü’nde vaiz olarak görev yapan eski müftü Mehmet Deniz, hayat tarzı üzerinden mobbing'e uğramasının ardından yaşamına son verdi.

Mehmet Deniz'in bisiklete binmesi, motosikletle işe gitmesi ve cübbe giymemesi nedeniyle hakkında Diyanet İşler Başkanlığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Eşi Zeynep Deniz, "Ali Erbaş’a sesleniyorum. Bu işte parmağınızın olabileceğini inkar mı edeceksiniz?'' demişti.

intihar-eden-muftu.jpg

İlgili Haberler
Diyanet meslekten atmıştı. Yaşam tarzı için baskı gören müftü Mehmet Deniz intihar etti
Öne Çıkanlar
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 45 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 45 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bir Türk yurdu Balkanlar ve Avrupa’yı titreten kavim
Bir Türk yurdu Balkanlar ve Avrupa’yı titreten kavim
Sıcak çarpması nedir? Sıcak çarpması belirtileri neler?
Sıcak çarpması nedir? Sıcak çarpması belirtileri neler?
Son Haberler
Ünlü akıllı telefon üreticisi olan marka logo değiştirdi Teknoloji - Otomotiv
Ünlü akıllı telefon üreticisi olan marka logo değiştirdi
Koronavirüsü yaymak için tasarlanan yüzlerce fare bulundu Dünya
Koronavirüsü yaymak için tasarlanan yüzlerce fare bulundu
Başakşehir genç kalecisi Deniz Dilmen ile uzattı Spor
Başakşehir genç kalecisi Deniz Dilmen ile uzattı
Akaryakıt fiyatları çiftçiyi 50 yıl geri götürdü. Türkiye Yüzyılı tam gaz devam ediyor Güncel
Akaryakıt fiyatları çiftçiyi 50 yıl geri götürdü. Türkiye Yüzyılı tam gaz devam ediyor
Esenyurt zanlılarının adliyeye sevkinde arbede çıktı. Tekel bayide 2 kişi öldürülmüştü Yaşam
Esenyurt zanlılarının adliyeye sevkinde arbede çıktı. Tekel bayide 2 kişi öldürülmüştü
Ünlü yıldız Sean Penn'de büyük greve destek verdi. Hollywood kepenk kapatmak üzere Magazin
Ünlü yıldız Sean Penn'de büyük greve destek verdi. Hollywood kepenk kapatmak üzere
İşte AKP'nin hatıra ormanı. Kim yaptıysa eline sağlık Güncel
İşte AKP'nin hatıra ormanı. Kim yaptıysa eline sağlık