Ümit Özdağ’dan Fenerbahçe sponsoruna çok sert tepki! 'Yakıştıramadım'

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Ümit Özdağ’dan Fenerbahçe sponsoruna çok sert tepki! 'Yakıştıramadım'

Fenerbahçe'nin Amerikan yoğurt şirketi Chobani ile yaptığı sponsorluk anlaşmasına Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan sert tepki geldi.

Fenerbahçe, stadyum isim sponsorluğu ile Futbol A Takımı’nın Avrupa forma göğüs sponsorluğu için dünyaca ünlü Amerikan yoğurt şirketi Chobani ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

ÜMİT ÖZDAĞ: YAKIŞTIRAMADIM

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Fenerbahçe'nin Chobani ile yaptığı sponsorluk anlaşması görüşmelerine tepkisini sosyal medya üzerinden verdi.

Ümit Özdağ, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türk yoğurdunu ABD’de Yunan yoğurdu diyerek pazarlayan, Türkiye’ye PKK ağzı ile iftiralar atan bu kişi Fenerbahçe’nin sponsoru olacakmış. Fenerbahçe kökleri İstiklal Harbinde olan Atatürk’ten taviz vermeyen, “Ne mutlu Türk’üm diyene” diyerek gurur duyanların takımıdır. Ben yakıştıramadım. Bu kararı uygulamadan önce bütün Fenerbahçelilerin katılacağı bir oylama yapın."

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