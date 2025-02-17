Ümit Özdağ’dan flaş Halk TV açıklaması. “Cezaevinde can güvenliğim yok” diyerek açıkladı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ziyaret etti.

"CEZAEVİNDE CAN GÜVENLİĞİM YOK"

İnce, Özdağ'ın kendisine ilettiği, "Abdullah Öcalan için rehinim. Anayasa yapım sürecinde beni engel görüyorlar. Burası yüksek güvenlikli bir cezaevi, PKK’lı da var, IŞİD’li de var. Riskli bir cezaevi. Can güvenliğim yok" mesajlarını paylaştı.

"HALK TV’YE KIRGINIM, BENDEN HİÇ BAHSETMİYORLAR"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medya hesabından, Ümit Özdağ'ım verdiği mesajları şu sözlerle paylaştı,

"7 adımlık bir koğuşta tek başıma kalıyorum. Günde ortalama 10-12 kişi ziyaretime geliyor. Her defasında görüşmecimle görüşmeye giderken aranıyorum. Görüşmeye giderken de görüşmeden dönerken de aranıyorum. Sahte evrakla suç üretiyorlar. Abdullah Öcalan için rehinim. Anayasa yapım sürecinde beni engel görüyorlar. Burası yüksek güvenlikli bir cezaevi, PKK’lı da var, IŞİD’li de var. Riskli bir cezaevi. Can güvenliğim yok. Televizyonda iktidara yakın kanallar var. Muhalif olarak sadece Halk TV var. Mecburen Halk TV izliyorum. Halk TV’ye kırgınım, benden hiç bahsetmiyorlar. Cezaevi personeli bana çok saygılı davranıyor."