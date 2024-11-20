Ümit Özdağ'dan flaş KKTC açıklaması. 'Ersin Tatar'ın talebi yerine getirilmeli'

Avrupa komisyonu Türkiye’nin deniz haklarını yok sayarak Doğu Akdeniz’de arama çalışması yapmasını engelliyor.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise bu duruma çözüm olarak sismik araştırma gemilerinden KKTC’ye verilmesini ve KKTC’nin Doğu Akdeniz’de arama çalışmalarına başlayabileceklerini belirterek bu yönde bir talepte bulundu.

Prof. Dr. Cihat Yaycı ise Ersin Tatar’ın sismik araştırma gemileri hakkında söylediği sözleri Haber Global'de anlattı. Ve Barbaros Gemisi'nin KKTC'ye verilmesi gerektiğini söyledi.

"KULLANMADIĞINIZ SİSMİK ARAŞTIRMA GEMİLERİNİ KKTC'YE VERİN"

Cihat Yaycı Haber Global’de katıldığı yayında şunları söyledi, “15 Kasım tarihinde KKTC’nin 41. Yıl dönümüydü. Orada Ersin Tatar’ın konuşması var. Ne dedi biliyor musunuz? Ya dedi kullanmadığınız sismik gemilerinden birkaçını bize verin. Biz ona KKTC bayrağı çekelim. Güney Kıbrıs neden arama çalışması yapıyorsa, bizde kendi bayrağımızla arama çalışması yapalım.

"KKTC'Yİ TANIMAK ZORUNDA KALIRLAR"

Böylece KKTC’yi de tanımak zorunda kalırlar. Buna engel olamazlar çünkü batının tezi şuydu, Kıbrıs’ın bütün etrafındaki her şey Kıbrıslılarındır. Bu sadece güneye özel değil Kıbrıslılar da gemi dolaştırıyor. Bunu engellemek isterlerse kendileriyle çelişirler. Bu gemiyi çekin demeye gelirlerse Türkiye’ye, Türkiye diyecek ki KKTC’yi ben tanıyorum. Hidin muhattabınız onlar diyecek. Eğer KKTC’ye müdahale ederlerse KKTC’yi tanımak zorunda kalacaklar. Barbaros Gemisi şu anda çalışmıyor. O gemiyi KKTC'ye verebiliriz"

"KKTC CUMHURBAŞKANI ERSİN TATAR’IN BU TALEBİ YERİNE GETİRİLMELİDİR”

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Yaycı’nın bu sözlerini X hesabından paylaşarak, “Mükemmel bir teklif, sismik arama gemilerine KKTC. bayrağı çekelim ve Doğu Akdeniz’de aramalara başlasınlar. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın bu talebi yerine getirilmelidir” ifadelerini kullandı.