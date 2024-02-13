Ümit Özdağ’dan İmamoğlu’nun sözlerine sert tepki: Bıktık bu etnik yalakalıktan

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ümit Özdağ’dan İmamoğlu’nun sözlerine sert tepki: Bıktık bu etnik yalakalıktan
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul için kullandığı ‘Kürtlerin, Alevilerin, Boşnakların, Ermenilerin, Süryanilerin şehri’ açıklamasına Ümit Özdağ çok sert cevap verdi.

CHP’nin İstanbul’un ilçelerinin aday tanıtım toplantısı Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. Toplantıda konuşan İBB’nin mevcut belediye başkanı ve önümüzdeki yerel seçimlerde CHP’den yeniden aday gösterilen Ekrem İmamoğlu ‘‘Bu şehir; Kürtlerin, Alevilerin, Boşnakların, Ermenilerin, Süryanilerin şehri. Bu şehirde 16 milyon özgür Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı var’’ ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu “Bu kardeşiniz size söz veriyor bu şehirde kimsenin inancına kimsenin siyasi düşüncesine kimsenin yaşam tarzına bakmadan ayrımcılık yapmadan adil ve özgür bir kent, bu şehir herkesin şehri” dedi.

‘BIKTIK BU ETNİK YALAKALIKTAN’

İmamoğlu’nun bu ifadelerine Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ çok sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özdağ, ‘Bıktık bu etnik yalakalıktan’ ifadelerini kullandı. Özdağ, İmamoğlu'na yönelttiği soruda 'Atatürk böyle bir cümle kurar mıydı?' diye sordu.

Özdağ, paylaştığı mesajda İmamoğlu’na şu sözlerle yüklendi;

''İstanbul Türk Milleti’nin şehridir. Bıktık bu şuursuz etnik yalakalıktan. Etnik yalakalık adına ayrımcılık be bölücülüktür bu. Türkiye Cumhuriyeti devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür. Anayasa 66. Madde. Sonra çıkar utanmadan Atatürk derler. Atatürk böyle bir cümle kurar mıydı?''

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