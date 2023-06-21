Ümit Özdağ'dan komünist başkana övgü dolu sözler

Ankut, "2011'den beri Türkiye'yi işgal eden 13 milyon Suriyeli, Afgan, Pakistanlı, Iraklı, İranlı, Afrikalı sığınmacıların hepsi Batı'ya ya da kendi ülkelerine gönderilecek. Tayyipgiller döneminde vatandaşlık alanların da vatandaşlığı iptal edilecek. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı sadece bu cumhuriyeti kuranların torunlarına aittir." dedi.

Ankut ayrıca, Türkiye'nin nüfus yapısını değiştirerek Türkleri azınlığa düşürme projesi olarak nitelendirdiği sığınmacı sorununa dair şunları söyledi: "Bugün Dünya Mülteciler Günü imiş. Türkiye'de mülteci yok. Türkiye'de 13 milyon insanın Türkiye'yi işgal etmesi var. Afganistan'dan gelen göç dalgası da bunun bir parçası. George Soros 'Avrupa 1 milyon mülteci alabilir, gerisi Türkiye'de kalsın' dedi. Erdoğan da geri kabul anlaşmasıyla bunu yaptı."

ÜMİT ÖZDAĞ’DAN HKP’YE ÖVGÜ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Halkın Kurtuluş Partisi'nin (HKP) bir videosunu paylaştı ve yorum yaptı.

Özdağ, kendi hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

"HKP, İstiklal Savaşı'nda Yunan işgaline karşı Yörük Ali Efe ile birlikte savaşan Dr. Hikmet Kıvılcımlı tarafından kurulan Vatan Partisi'nin devamıdır. Dr. Kıvılcımlı, ayakkabısıyla evine girmek isteyen Marksistlere "Burası Müslüman evi, ayakkabını dışarıda çıkar" diyen milli gelenekçi, Moskova ve Pekin çizgisine hiç girmemiş bir vatansever Marksistti. HKP Genel Başkanı, Zafer Partisi'nin ortaya çıkardığı emperyalist projeyi anlatmış. Sol liberaller acaba ırkçılıkla suçlayacaklar mı?"