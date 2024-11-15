Ümit Özdağ’dan MSB’nin Amiraller Davası'na müdahil olma kararına sert tepki

Ümit Özdağ’dan MSB’nin Amiraller Davasına müdahil olma kararına sosyal medya üzerinden sert bir açıklama ile yanıt verdi.

Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ni savundukları için yargılanan ve haklarında beraat kararı verilen 103 emekli amiralin davasına MSB'nin “mağdur ve suçtan zarar gören” sıfatıyla müdahil olma başvurusu, tartışmalara yol açarken en sert eleştiri Zafer Özdağ'dan geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın amirallere beraat kararı çıktıktan sonra davaya “mağdur ve suçtan zarar gören” sıfatıyla müdahil olma başvurusu yapmasını “Ne garip bir ülke olduk. Terör örgütü elebaşısının affedilmesi ve TBMM’de konuşma yapmasının istenmesinden ötürü kendisini mağdur ve suçtan zarar gören olarak hissetmeyen MSB, eski silah arkadaşlarının Türkiye’nin yaşamsal menfaatlerini savunmasından rahatsız olmuş” ifadelerini kullandı.

Ümit Özdağ, durumun garipliğini ise Platon’un “Devlet” adlı eserindeki mağara alegorisine atıfta bulunarak anlattı. Özdağ “Platon mağaradakilerden birisini çözüp dışarı çıkarsak ve gerçek insanları, nesneleri göstersek bu kişiye ve o dönüp mağaradakilere bunları anlatsa, mağaradakilerin cevabı, ‘Arkadaş, sen dışarıda kör olmuşsun’ olurdu diyor" benzetmesini yaptı.

Özdağ ardından "Biz de bir zaman makinesine binip 30 yıl geriye gitsek ve bundan 30 yıl sonra MSB Montrö Sözleşmesi’ni savunan amiralleri mahkemeye verecek desek, bize ‘deli’ derlerdi. Evet, toplumsal ve kurumsal bir çözülüş ve delilik döneminden geçiyoruz” dedi.