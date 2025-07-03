Ümit Özdağ'dan önemli isimlere ziyaret! Gününü açıkladı

Ümit Özdağ, "Gelecek hafta için Adalet Bakanlığından Silivri’ye yapacağım ziyaret için izin istemiştim. Birkaç saat önce görüşme izni çıktı. Çarşamba günü Silivri Ceza İnfaz Kurumu’nda Ekrem İmamoğlu’nu, Fatih Altaylı’yı ve Ayşe Barım’ı ziyaret edeceğim. Onlardan gelişmelere dair düşüncelerini alacağım ve kamuoyuyla paylaşacağım. Ziyaret edeceğim başka tutuklu kişiler de var" dedi.

Özdağ ve beraberindeki heyet Adalet Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, Özdağ ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Görüşme sonrasında liderler basın açıklaması yaptı. İlk sözü alan Özdağ, şunları kaydetti:

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"Sayın Genel Başkan, beni Silivri Ceza İnfaz Kurumu’nda hem ziyaret etti hem de değerli Genel Başkan Yardımcılarından birini görevlendirerek sürekli ziyaret edilmemi sağladı. Gelişmelerle ilgili hem kendisinin görüşlerini aldım hem de kendisine kendi görüşlerimi iletme fırsatı buldum. Tabii bu sadece bana ya da Zafer Partisi’ne verilmiş kişisel bir destek değildi; Türkiye’de hukuk devleti ve demokrasiye verilmiş bir destekti. Bu nedenle huzurunuzda kendisine ve değerli partisine, yoldaşlarına tekrar teşekkür etmek istiyorum.

"EKREM İMAMOĞLU’NU, FATİH ALTAYLI’YI VE AYŞE BARIM’I ZİYARET EDECEĞİM"

Ben de gelecek hafta için Adalet Bakanlığı’ndan Silivri’ye yapacağım ziyaret için izin istemiştim. Birkaç saat önce görüşme izni çıktı. Çarşamba günü Silivri Ceza İnfaz Kurumu’nda Ekrem İmamoğlu’nu, Fatih Altaylı’yı ve Ayşe Barım’ı ziyaret edeceğim. Onlardan gelişmelere dair düşüncelerini alacağım ve kamuoyuyla paylaşacağım. Ziyaret edeceğim başka tutuklu kişiler de var. Türkiye’de başlatılmış ve Zafer Partisi ile Adalet Partisi’nin katkı sunduğu, düşman ceza hukukuna karşı hukukun üstünlüğünü savunma mücadelesini sürdüreceğiz.

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"MUHALİF KANATTAYSANIZ BASKI ALTINA ALINIYORSUNUZ; İKTİDAR YANLISI KANATTAYSANIZ HER TÜRLÜ AÇIKLAMAYI YAPIYORSUNUZ"

Anayasa’nın 10. maddesinin askıya alındığı bir dönemden geçiyoruz. Biliyorsunuz, 10. madde bütün yurttaşların yasalar önünde eşit olduğunu belirtir. Ancak bugün yasalar önünde ne yazık ki eşit değiliz. Eğer muhalefete yakınsanız, muhalif bir kimliğiniz varsa, yasalar size farklı uygulanıyor. İktidara yakınsanız, yine farklı uygulanıyor. Muhalif bir gazeteciyseniz, bir açıklamanızdan dolayı sabah şafak operasyonlarıyla gözaltına alınıyorsunuz. İktidar yanlısıysanız, ağzınıza geleni söylüyorsunuz, yasaları çiğniyorsunuz ama hiçbir işlem yapılmıyor, size dokunulmuyor. Muhalif bir kanattaysanız baskı altına alınıyorsunuz; iktidar yanlısı bir kanattaysanız her türlü açıklamayı rahatça yapıyorsunuz, hakkınızda en ufak bir soruşturma bile açılmıyor. Bu adalet değildir.

"BUGÜN NE YAZIK Kİ DEVLETİMİZİN DİNİ YOK; ÇÜNKÜ ADALET YOK"

'Adalet mülkün temelidir' ifadesi artık sadece bir duvar süsüdür. Biz bunun süs olmaktan çıkıp yeniden hayatın gerçeği haline gelmesi gerektiğini vurguluyoruz ve bunun mücadelesini veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Biliyorsunuz, 'Devletin dini adalettir' çok veciz ve çok doğru bir ifadedir. Bu çerçeveden baktığımızda, bugün ne yazık ki devletimizin dini yok; çünkü adalet yok. Adalet olmadan iç cephenin sağlam olması mümkün değildir. Uluslararası literatürü taradığımızda, Türkiye’nin İran’la birlikte en kırılgan devletler arasında gösterildiğini görüyoruz. İç cephesi en kırılgan ülkelerden biri. Neden? Çünkü adalet mekanizması doğru çalışmıyor. İşte biz, tekrar adaletin herkes için aynı kararı verdiği bir Türkiye mücadelesini veriyoruz."

Öz ise "Biz Adalet Partisi olarak bu ülkeyi yıllarca yönettik ama hiç bu yollara tevessül etmedik. Adaletin kodları ile oynamadık. Adalet bir gün iktidara da lazım olacak. Ayarını bozdukları kantarın kendilerini tartma ihtimali çok yüksektir" ifadelerini kullandı.

Bir basın mensubunun Özdağ'a, terör örgütü PKK'nın 10 gün içerisinde silah bırakacağı iddiasına ilişkin görüşlerini sorması üzerine Özdağ, "PKK’nın, silahlarını Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim etmeyeceği, sembolik olarak bir bölümünü yakacağı yönünde terör örgütüne yakın kaynaklardan açıklamalar geliyor. PKK bu süreci başından beri bir teslim oluş olarak görmüyor. Sözde silah teslimi konusunda da aynı tavrı sürdürüyor. Ancak daha önemlisi şudur: PJAK, yani İran PKK’sı, silahlarını teslim ediyor mu? Hayır. PYD silahlarını teslim ediyor mu? Hayır. O zaman PKK silah falan teslim etmiyor, silah bırakmıyor demektir. Hiç kimsenin kimsenin aklıyla alay etmesine gerek yok. Özetle, terör örgütü varlığını sürdürmektedir" yanıtını verdi.