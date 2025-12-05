Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, bazı sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek tutuklanıp, 149 gün sonra, 17 Haziran tarihinde tahliye olduğu Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne bugün ziyaretçi olarak gitti.

19 Mart operasyonuyla tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, gazeteci Fatih Altaylı, CHP eski Milletvekili Aykut Erdoğdu, İPA Başkanı Buğra Gökçe, İBB Ağaç A.Ş Genel Müdürü Ali Sukas ve şehir plancısı Tayfun Kahraman’ı ziyaret ettikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ümit Özdağ'ın açıklamaların tamamı şu şekilde:

'HEPSİNDE YÜKSEK BİR MORAL GÖRDÜM'

"Silivri Cezaevi’nde Sayın Ekrem İmamoğlu'nu, Sayın Fatih Altaylı'yı, Sayın Ali Sukas’ı, Aykut Erdoğdu'yu ziyaret ettim. Sayın Buğra Gökçe'yle görüşme fırsatım oldu ve Tayfun Kahraman'la son Anayasa Mahkemesi kararından sonra ortaya çıkan durumu değerlendirdik. Öncelikle şunu ifade edeyim; hepsinde yüksek bir moral gördüm. Bu beni sevindirdi. Ancak özellikle Tayfun Kahraman haklı olarak ‘Anayasa Mahkemesi bu ülkenin en üst yargı organı değil mi? Onun almış olduğu kararlar eğer uygulanmazsa hangimiz hukuk karşısında güvence içerisinde olduğumuzu söyleyebiliriz’ sorusunu soruyor. Bu da doğru bir soru, haklı bir soru ve buna verecek bir cevap yok. Umarım Anayasa Mahkemesi almış olduğu kararın gerçekleşmesi için çaba sarf eder. Umarım yine Adalet Bakanlığı bu konuda yapması gerekenleri, üstüne düşeni bir an önce yapar.

Öte yandan Ekrem Bey de bir an önce mahkemenin başlaması gerektiğini ve kendisini TRT'de canlı yayında savunmak istediğini ifade ediyor. ‘Eğer iddianameye, ortaya koydukları iddialara güveniyorlarsa bunu kamuoyu önünde tartışmaya da açık olmalılar’ diyor ki bunun çok doğru olduğunu düşünüyorum.

"YENİ DÜŞMAN CEZA HUKUKU"

Sayın Fatih Altaylı ile konuştum, o da herkes gibi kararın şaşkınlığını yaşıyor ama doğrusu bu görüşmemizde onun da kabul edilemez kararı anladığını ve içine sindirmese dahi yeni düşman ceza hukuku ortamının doğal sonucu olarak kabullendiğini gördüm. Onunla da uzun bir değerlendirmemiz ve sohbetimiz oldu. Umuyorum düşman ceza hukukunun tamamen gündemden kalktığı bir Türkiye'yi de önümüzdeki seçimlerden sonra göreceğiz.”